A- A+

negocios Ações do Fleury sobem 16% com rumor de que laboratório será adquirido por Rede D'Or Negociações estariam acontecendo entre rede hospitalar e Bradesco, maior acionista do laboratório

As ações do laboratório Fleury (FLRY3) subiam 16,71%, a R$ 14,74, por volta das 10h21 desta segunda-feira, após notícia de que há negociações para unir a empresa à operação da Rede D'Or (RDOR3). Os papéis da rede hospitalar subiam 0,58%, a R$ 33,08. Conforme antecipou o colunista Lauro Jardim, as conversas estariam acontecendo entre a Rede D'Or e o Bradesco, maior acionista do Fleury.

Por meio de fato relevante publicado na manhã de hoje, o laboratório afirmou que "não há qualquer decisão da sua administração, tampouco quaisquer compromissos ou documentos celebrados com a Rede D’Or, vinculantes ou não, tendo por objeto uma potencial operação".

A empresa disse também que "voltará a comentar o assunto, caso seja concretizado qualquer fato que deva ser divulgado, na forma da lei e da regulamentação da CVM (Comissão de Valores Mobiliários)".

Já a Rede D'Or comunicou que "está permanentemente avaliando oportunidades de expansão de suas linhas de negócio, inclusive por meio da aquisição de participações ou combinação de negócios com outras empresas do setor", mas deixou claro que ainda "não há decisão, proposta ou documentos" sobre operação com o Fleury.

O laboratório possui valor de mercado de quase R$ 7 bilhões, enquanto a Rede D'Or soma R$ 75,3 bilhões.

A rede de hospitais tem expandido seu negócio há alguns anos. Em 2022, adquiriu a SulAmérica Seguros, enquanto em 2024 firmou uma joint venture — empresa criada a partir da parceria de duas ou mais companhias — com a Bradesco Seguros.

Veja também