tecnologia Ações do Google caem 3,9% por temor de que Bing vire buscador padrão de celulares Samsung Fabricante coreana cogita substituir sistema de buscas em seu dispositivo diante do avanço da Microsoft com o ChatGPT, revelou reportagem do New York Times

O Bing, da Microsoft, pode substituir o Google, da Alphabet, como o serviço de busca padrão nos dispositivos da Samsung, de acordo com uma reportagem do The New York Times. A sul-coreana Samsung, fabricante líder mundial de smartphones, está considerando fazer a troca, colocando em risco cerca de US$ 3 bilhões em receita anual para o Google, diz o jornal.

A notícia derrubou as ações do Google, que chegaram a operar em queda de 3,9% na manhã desta segunda-feira (17).

A ameaça do Bing ao domínio de pesquisa do Google tornou-se mais evidente nos últimos meses desde que a OpenAI, que está trabalhando com a Microsoft, lançou o ChatGPT em novembro. A nova versão do Bing já usa tecnologia da OpenAI, sendo o primeiro mecanismo de busca a oferecer uma alternativa mais conversacional para encontrar respostas na web e criação de conteúdo.

As negociações ainda estão em andamento e a Samsung ainda pode decidir manter o Google como seu provedor padrão, de acordo com a reportagem.

Com a publicação da reportagem, as ações da Alphabet caíram 1% durante as negociações de pré-mercado em Nova York nesta segunda-feira. Já os papéis da Microsoft ganharam menos de 1%.

A Samsung, gigante sul-coreana de eletrônicos, vendeu 261 milhões de smartphones em 2022, todos rodando o software Android do Google. A empresa tem parcerias de longa data com a Microsoft e o Google, e seus dispositivos vêm pré-carregados com uma biblioteca de aplicativos e serviços de ambos, como OneDrive e Google Maps.

O Google está trabalhando em vários projetos para atualizar e renovar seus serviços de busca para não perder espaço após o lançamento do ChatGPT. Isso inclui adicionar recursos de inteligência artificial às suas ofertas existentes, em um projeto chamado Magi, que tem mais de 160 pessoas trabalhando nele, informou o NYT.

O Google está “animado em trazer novos recursos baseados em IA para a pesquisa e compartilhará mais detalhes em breve”, disse Lara Levin, porta-voz do Google, em comunicado. O representante do Google, no entanto, não comentou as negociações da empresa com a Samsung. Um representante da Samsung também se recusou a comentar.

Entre o acordo com a Samsung e outro com a Apple, que segundo o NYT está avaliado em cerca de US$ 20 bilhões em receita anual, o provedor de buscas com sede em Mountain View, Califórnia, detém uma participação de mercado dominante em dispositivos móveis nos Estados Unidos e em grande parte do resto do mundo.

Grandes modelos de linguagem, como o que sustenta o ChatGPT e a funcionalidade chatbot no Bing da Microsoft, não são novos para o Google. A empresa tem usado LLMs para antecipar a intenção das consultas dos usuários, disse o diretor de negócios do Google na teleconferência de resultados do quarto trimestre da empresa em fevereiro.

O Google também está lançando o Bard, seu próprio assistente de busca de chatbot, embora esteja fazendo isso em um ritmo muito cauteloso.

