A- A+

Tecnologia Ações do Google caem após queda nas vendas no 4º trimestre, com demanda menor de publicidade A receita com anúncios, excluindo pagamentos de parceiros, atingiu US$ 63,1 bilhões, contra estimativa de US$ 63,2 bi dos analistas de Wall Street

A Alphabet, controladora do Google, apresentou nesta quinta-feira (2) resultados do quarto trimestre menores do que o projetado, indicando uma demanda menor por publicidade. A receita com anúncios, excluindo pagamentos de parceiros, atingiu US$ 63,1 bilhões, contra estimativa de US$ 63,2 bi dos analistas de Wall Street. As ações caíram mais de 6% nas negociações estendidas.

A receita de anúncios do YouTube também ficou abaixo das estimativas dos analistas, chegando a US$ 7,9 bilhões, contra projeção de US$ 8,2 bilhões. O Google Cloud, por sua vez, perdeu US$ 830 milhões no quarto trimestre, melhor do que os US$ 1,7 bilhão perdidos no mesmo trimestre do ano passado.

A receita total do trimestre chegou a pouco mais de US$ 76 bilhões, quase em linha com as expectativas dos analistas, mas uma forte desaceleração no crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior, quando as vendas cresceram 32%.

Os resultados ocorrem quando o principal negócio de publicidade do Google está ameaçado em várias frentes – e não apenas por causa da desaceleração da economia. O Departamento de Justiça dos EUA pediu a dissolução do negócio de tecnologia de anúncios da gigante das buscas devido à alegada monopolização ilegal do mercado.

E o principal negócio de busca da empresa, que gera a maior parte de sua receita publicitária, pode estar sob ameaça de novos entrantes. No ano passado, o Google declarou um “código vermelho” em resposta ao popular chatbot da Open AI, ChatGPT.

A Alphabet atingiu um lucro de US$ 13,6 bilhões, uma queda de quase 30% em relação ao ano anterior e também abaixo das projeções.

A empresa reconheceu os desafios que enfrenta com um maior compromisso com a eficiência. Em janeiro, a Alphabet cortou 12.000 empregos, ou 6% de sua força de trabalho global – o maior corte de empregos em sua história.

Outras grandes empresas de tecnologia fizeram cortes em escala semelhante. A Meta Platforms Inc., em uma teleconferência com investidores na quarta-feira após relatar uma queda nas vendas trimestrais, também prometeu uma organização mais enxuta e eficiente.

Os resultados de anúncios do Google se alinham com o que seus pares estão vivendo. Executivos da Snap e da Meta, apesar de relatarem quedas de receita trimestrais, estavam cautelosamente otimistas sobre um retorno ao crescimento no horizonte de longo prazo para publicidade on-line.

Veja também

Tecnologia Receita da Amazon cresce 9% no 4º trimestre e supera estimativas