MERCADO Ações do Google desabam após Apple afirmar que vai usar outros buscadores com foco em IA Papéis recuam até 9%

A Apple está “avaliando ativamente” reformular o navegador Safari em seus dispositivos para priorizar motores de busca com inteligência artificial, diante do possível colapso do acordo com o Google e de mudanças mais amplas no setor.

Eddy Cue, vice-presidente sênior de serviços da Apple, fez essa revelação nesta quarta-feira, durante seu depoimento no processo do Departamento de Justiça dos EUA contra a Alphabet, empresa dona do Google.

Em Nova York, as ações do Google caíram mais de 9% após as declarações de Eddy Cue.

No centro da disputa está o acordo estimado em US$ 20 bilhões por ano entre Apple e Google, que torna o Google a opção padrão de busca no navegador da Apple. Ele também observou que as buscas feitas pelo Safari caíram pela primeira vez no mês passado, o que atribuiu ao uso crescente de ferramentas com inteligência artificial.

Eddy Cue afirmou acreditar que provedores de busca com inteligência artificial, como OpenAI, Perplexity AI e Anthropic, eventualmente substituirão os motores de busca tradicionais, como o Google.

Segundo ele, a Apple deve adicionar essas empresas como opções no Safari futuramente.

— Nós vamos adicioná-los à lista. Provavelmente não serão a opção padrão — afirmou ele, acrescentando que essas ferramentas ainda precisam melhorar. Cue disse especificamente que a Apple já teve algumas conversas com a Perplexity.

— Antes da IA, minha percepção era de que nenhuma das alternativas era válida. Acho que hoje há muito mais potencial, porque novos participantes estão abordando o problema de forma diferente — disse Cue.

Atualmente, a Apple oferece o ChatGPT, da OpenAI, como opção integrada à Siri e deve adicionar o Gemini (buscador do Google com IA integrada) ainda este ano. Cue disse que a Apple também considerou os concorrentes, como Anthropic, Perplexity, DeepSeek e Grok para esse fim. Segundo ele, o acordo com a OpenAI permite à Apple incluir outros provedores de IA no seu sistema operacional — inclusive os próprios.

As ações da Alphabet caíram até 7% nesta quarta, puxando o mercado para baixo. As ações da Apple também recuaram com as declarações de Cue, com queda de até 2,5%. O índice S&P 500 chegou a passar para o negativo, apagando uma leve alta de cerca de 0,5%.

Antes do ChatGPT ser escolhido no ano passado como parte do Apple Intelligence no iOS 18, houve uma “disputa” com o Google, disse Cue. Ele afirmou que o Google havia apresentado uma proposta com cláusulas “que a Apple não aceitaria e que não estavam no acordo com a OpenAI”.

A tecnologia está evoluindo tão rapidamente que as pessoas podem nem mesmo usar os mesmos dispositivos nos próximos anos, afirmou Cue.

—Talvez você nem precise de um iPhone daqui a 10 anos, por mais absurdo que isso pareça . A única forma de haver competição real é quando há mudanças tecnológicas. Mudanças tecnológicas criam essas oportunidades. A IA é uma nova mudança e está abrindo espaço para novos concorrentes — disse ele.

Cue disse que, para melhorar, os provedores de IA precisarão fortalecer seus índices de busca. Mas, mesmo que isso não aconteça rapidamente, eles oferecem outros recursos “tão melhores que as pessoas vão mudar”.

— Há dinheiro suficiente agora, e empresas grandes o bastante, que não vejo como isso não vá acontecer — disse ele, referindo-se à substituição da busca tradicional pela busca com IA.

Cue também afirmou que os modelos de linguagem de larga escala — base da IA generativa — continuarão evoluindo, o que dará aos usuários mais motivos para mudar.

Ainda assim, ele acredita que o Google deve continuar sendo a opção padrão no Safari, dizendo que já perdeu noites de sono com a possibilidade de perder a receita oriunda do acordo com o Google. Segundo ele, o contrato atual com o Google para busca padrão continua sendo o que oferece as melhores condições financeiras para a Apple.

No ano passado, as duas empresas ampliaram sua parceria para incluir a integração do Google Lens como parte do recurso Visual Intelligence nos iPhones mais recentes. Isso permite que o usuário tire uma foto e use a IA do Google para analisá-la. Cue também disse que o acordo com o Bing, da Microsoft — uma opção não padrão no Safari — foi recentemente alterado para vigência anual.

