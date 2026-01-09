A- A+

acordo econômico Ações do setor de alimentos sobem após aprovação do acordo MercosulUE Papéis de frigoríficos, açúcar e bebidas avançam no Ibovespa no primeiro pregão após aprovação de tratado

Horas após a aprovação, nesta quinta-feira, do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, as ações de frigoríficos e de outras empresas brasileiras ligadas ao setor de alimentos listadas no Ibovespa iniciaram o pregão desta sexta-feira em alta.

Por volta das 11h30, os papéis da Minerva Foods (BEEF3), uma das maiores companhias de frigoríficos e processamento de carne da América do Sul, avançavam 1,55%, enquanto as ações da São Martinho (SMTO3), importante empresa do segmento de açúcar e etanol, subiam 4,97%. No mesmo horário, os papéis da Camil Alimentos (CAML3), especializada em produtos básicos de consumo diário, registravam alta de 4,95%. Já as ações da Ambev (ABEV3), gigante brasileira do setor de bebidas, avançavam 1,25%.

