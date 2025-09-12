REFEIÇÕES
Acordo amplia presença da agricultura familiar nas refeições em hospitais universitários
A parceria assegura que 30% das refeições servidas nas unidades hospitalares federais da Rede Ebserh sejam adquiridas por meio do Programa de Aquisição de Alimentos
Acordo amplia presença da agricultura familiar nas refeições em hospitais universitários - Foto: Divulgação
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) assinaram um Acordo de Cooperação Técnica para ampliar a presença da agricultura familiar nas compras públicas da rede hospitalar federal.
A parceria assegura que 30% das refeições servidas nas unidades hospitalares federais da Rede Ebserh sejam adquiridas por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade Compra Institucional (CI).
A Conab estima que 17 bilhões de refeições são produzidas anualmente para pacientes e trabalhadores em serviço.