Acordo entre EUA e China inclui tarifas, exportação de terras-raras e visto para alunos chineses

O presidente dos EUA, Donald Trump, deu mais detalhes sobre o acordo fechado com a China na terça-feira, após dois dias de negociações, com consenso em tarifas, terras-raras e liberação de visto para estudantes chineses.

Trump escreveu um post em sua rede social Truth Social. Segundo ele, a tarifa sobre produtos americanos comprados pela China será de 55% e os produtos chineses comprados pelos EUA terão taxados em 10%.

Pequim vai suprir o mercado americano com todas as terras-raras necessárias à indústria do país. Setores como carros elétricos e eletrônicos dependem desses minerarais, e a China é a maior exportadora dessa matéria-prima.

No caso dos estudantes chineses, Trump mencionou que o acordo inclui estudantes nas escolas e universidades, sem dar mais detalhes.

Nos últimos meses, a guerra comercial foi além da guerra tarifária, com medidas tomadas por ambos os países para atingir o outro. Foi o caso do controle das exportações de terras-raras pela China e a ameaça de retirar o visto dos 270.000 estudantes chineses que moram nos EUA.

"A relação está excelente", disse Trump.

