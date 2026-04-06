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Comércio Acordo entre Mercosul e União Europeia abre novo cenário comercial e pode impulsionar Pernambuco Tratado cria mercado de 700 milhões de consumidores e amplia oportunidades de exportação

O acordo firmado entre o Mercosul e a União Europeia marca uma nova fase no comércio internacional e deve gerar impactos diretos em economias regionais como a de Pernambuco. Após mais de duas décadas de negociações, o tratado começa a ser implementado e tem início previsto, de forma provisória, para 1º de maio de 2026.

A decisão foi anunciada pela Comissão Europeia e faz parte da estratégia de acelerar a aplicação do acordo, defendida pela presidente Ursula von der Leyen. Mesmo com resistências internas no continente europeu e questionamentos jurídicos ainda em análise, o processo de implementação avança.

O tratado reúne os 27 países da União Europeia e os quatro membros do Mercosul — Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai — formando um mercado de cerca de 700 milhões de consumidores e um Produto Interno Bruto combinado de aproximadamente US$ 22 trilhões. Trata-se de uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, com potencial de reconfigurar cadeias produtivas e fluxos comerciais globais.

Na prática, o acordo prevê a eliminação gradual de tarifas sobre a maior parte dos produtos comercializados entre os blocos. A União Europeia deverá zerar impostos para cerca de 92% das exportações do Mercosul, enquanto o bloco sul-americano fará o mesmo para 91% das importações europeias ao longo dos próximos anos.

O cenário atual já aponta para uma relação comercial em expansão. Em 2025, o intercâmbio entre Brasil e União Europeia alcançou US$ 100 bilhões, e a expectativa é que o acordo amplie tanto o volume quanto a diversidade das exportações brasileiras.

Para o especialista em comércio exterior Luciano Bushatsky, o tratado representa um reposicionamento estratégico do país no cenário global. Segundo ele, a redução de barreiras tarifárias e regulatórias tende a aumentar a competitividade das empresas brasileiras e criar um ambiente mais favorável para exportações e investimentos. Ele também destaca que o acordo pode elevar o padrão das cadeias produtivas, especialmente diante das exigências ambientais e de qualidade impostas pelo mercado europeu.

Por outro lado, o especialista aponta que a abertura comercial também deve intensificar a entrada de produtos europeus no Brasil, ampliando a concorrência no mercado interno.

Impactos regionais

No recorte regional, Pernambuco aparece como um dos estados com potencial de ganhos relevantes. O acesso facilitado ao mercado europeu pode beneficiar cadeias produtivas já consolidadas, especialmente no agronegócio.

A fruticultura irrigada do Vale do São Francisco, por exemplo, tende a ampliar as exportações de produtos como manga e uva, que já possuem presença no mercado internacional. A redução de tarifas deve tornar esses itens ainda mais competitivos. Em 2025, o estado respondeu por mais da metade das exportações nacionais de manga, com 291 mil toneladas embarcadas e receita superior a US$ 335 milhões.

Além disso, a estrutura logística do estado pode ganhar protagonismo. O Complexo Industrial Portuário de Suape surge como um potencial hub de exportação no Nordeste, diante do aumento esperado no fluxo de mercadorias.

Apesar das oportunidades, o acordo também traz desafios. A maior concorrência com produtos europeus e as exigências mais rigorosas em termos ambientais e sanitários devem pressionar empresas brasileiras a se adaptarem rapidamente.

Segundo Bushatsky, o momento exige planejamento e investimento. Para ele, estados como Pernambuco podem se beneficiar do novo cenário, desde que avancem em inovação, qualificação e infraestrutura.

“O acordo abre oportunidades importantes, mas é preciso preparo para competir em um ambiente mais exigente e integrado”, avalia.

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