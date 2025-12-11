Acordo entre OpenAI e Disney permitirá usar seus personagens na plataforma de IA Sora
A parceria inclui um investimento de 1 bilhão de dólares (5,4 bilhões de reais) da Disney na OpenAI, assim como a opção de adquirir ações adicionais da empresa criadora do ChatGPT
A Walt Disney e a OpenAI anunciaram, nesta quinta-feira (11), um acordo de licenciamento de três anos que permitirá aos usuários criar vídeos curtos com mais de 200 personagens icônicos da Disney usando inteligência artificial (IA).
Segundo o acordo, os fãs poderão produzir e compartilhar conteúdo gerado por IA com personagens das franquias Disney, Marvel, Pixar e Star Wars na plataforma de criação de vídeos da OpenAI, Sora, e no ChatGPT, informaram as empresas em um comunicado conjunto.
A parceria inclui um investimento de 1 bilhão de dólares (5,4 bilhões de reais) da Disney na OpenAI, assim como a opção de adquirir ações adicionais da empresa criadora do ChatGPT.
Leia também
• Xsports chega ao Disney+ e amplia catálogo esportivo da plataforma
• "Moana": o novo live-action da Disney ganha primeiro trailer; assista ao vídeo
• Disney avisa que quer fazer as pazes com o reino da inteligência artificial
O rápido desenvolvimento da IA "é um momento importante para nossa indústria", declarou o diretor-geral da Disney, Bob Iger, citado em um comunicado.
O acordo com a OpenAI fornecerá ao grupo "oportunidades mais amplas através da IA generativa", acrescentou, "respeitando e protegendo ao mesmo tempo os criadores e seu trabalho".
Para o CEO da empresa de inteligência artificial, Sam Altman, também citado no comunicado, este pacto "mostra como as empresas de IA e os líderes criativos podem trabalhar juntos de maneira responsável".
Entre os personagens disponíveis para as criações dos fãs estarão: Mickey Mouse, Minnie Mouse, Elsa de "Frozen" e heróis da Marvel como Homem de Ferro e Capitão América, bem como ícones de "Guerra nas Estrelas", como Darth Vader e Mestre Yoda.
O acordo exclui as vozes dos atores e a semelhança física com eles.
Ambas as empresas enfatizaram seu compromisso com o uso responsável da IA, e a OpenAI se comprometeu a aplicar políticas e controles apropriados para cada faixa etária a fim de evitar a geração de conteúdo ilegal ou nocivo e proteger os direitos autorais.