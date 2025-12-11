A- A+

Inteligência artificial Acordo entre OpenAI e Disney permitirá usar seus personagens na plataforma de IA Sora A parceria inclui um investimento de 1 bilhão de dólares (5,4 bilhões de reais) da Disney na OpenAI, assim como a opção de adquirir ações adicionais da empresa criadora do ChatGPT

A Walt Disney e a OpenAI anunciaram, nesta quinta-feira (11), um acordo de licenciamento de três anos que permitirá aos usuários criar vídeos curtos com mais de 200 personagens icônicos da Disney usando inteligência artificial (IA).

Segundo o acordo, os fãs poderão produzir e compartilhar conteúdo gerado por IA com personagens das franquias Disney, Marvel, Pixar e Star Wars na plataforma de criação de vídeos da OpenAI, Sora, e no ChatGPT, informaram as empresas em um comunicado conjunto.

A parceria inclui um investimento de 1 bilhão de dólares (5,4 bilhões de reais) da Disney na OpenAI, assim como a opção de adquirir ações adicionais da empresa criadora do ChatGPT.

O rápido desenvolvimento da IA "é um momento importante para nossa indústria", declarou o diretor-geral da Disney, Bob Iger, citado em um comunicado.

O acordo com a OpenAI fornecerá ao grupo "oportunidades mais amplas através da IA generativa", acrescentou, "respeitando e protegendo ao mesmo tempo os criadores e seu trabalho".

Para o CEO da empresa de inteligência artificial, Sam Altman, também citado no comunicado, este pacto "mostra como as empresas de IA e os líderes criativos podem trabalhar juntos de maneira responsável".

Entre os personagens disponíveis para as criações dos fãs estarão: Mickey Mouse, Minnie Mouse, Elsa de "Frozen" e heróis da Marvel como Homem de Ferro e Capitão América, bem como ícones de "Guerra nas Estrelas", como Darth Vader e Mestre Yoda.

O acordo exclui as vozes dos atores e a semelhança física com eles.

Ambas as empresas enfatizaram seu compromisso com o uso responsável da IA, e a OpenAI se comprometeu a aplicar políticas e controles apropriados para cada faixa etária a fim de evitar a geração de conteúdo ilegal ou nocivo e proteger os direitos autorais.

Veja também