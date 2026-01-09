Acordo entre UE e Mercosul será assinado em 17 de janeiro no Paraguai, diz chanceler da Argentina
"Assinaremos em 17 de janeiro no Paraguai um acordo histórico e o mais ambicioso entre ambos os blocos", afirmou Pablo Quirino
O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia será assinado em 17 de janeiro no Paraguai, informou nesta sexta-feira (9) o chanceler argentino, Pablo Quirno, na rede social X, após sua aprovação por parte dos países do velho continente.
"Assinaremos em 17 de janeiro no Paraguai um acordo histórico e o mais ambicioso entre ambos os blocos", disse Quirno no X.
MÁS COMERCIO, MÁS INVERSIÓN y MÁS EMPLEO:— Pablo Quirno (@pabloquirno) January 9, 2026
EL CONSEJO EUROPEO AUTORIZA LA FIRMA DEL ACUERDO MERCOSUR-UE
Luego de más de 30 años de negociaciones, firmaremos el 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico y el más ambicioso entre ambos bloques.
Todos ganamos:
La…
O acordo vem sendo negociado desde 1999 com Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, membros fundadores do bloco sul-americano, e prevê a criação da maior zona de livre comércio do planeta, com mais de 700 milhões de consumidores, além da eliminação de tarifas sobre mais de 90% do comércio entre os dois blocos.