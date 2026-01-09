A- A+

ACORDO COMERCIAL Acordo entre UE e Mercosul será assinado em 17 de janeiro no Paraguai, diz chanceler da Argentina "Assinaremos em 17 de janeiro no Paraguai um acordo histórico e o mais ambicioso entre ambos os blocos", afirmou Pablo Quirino

O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia será assinado em 17 de janeiro no Paraguai, informou nesta sexta-feira (9) o chanceler argentino, Pablo Quirno, na rede social X, após sua aprovação por parte dos países do velho continente.

"Assinaremos em 17 de janeiro no Paraguai um acordo histórico e o mais ambicioso entre ambos os blocos", disse Quirno no X.

O acordo vem sendo negociado desde 1999 com Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, membros fundadores do bloco sul-americano, e prevê a criação da maior zona de livre comércio do planeta, com mais de 700 milhões de consumidores, além da eliminação de tarifas sobre mais de 90% do comércio entre os dois blocos.

