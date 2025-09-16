A- A+

LIVRE COMÉRCIO Acordo Mercosul-EFTA vai aumentar exportações do Brasil para bloco, diz CNI Segundo a confederação, o Brasil tem mais de 700 oportunidades de exportação para a EFTA

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) afirmou, por meio de nota, que o acordo de livre comércio entre Mercosul e Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), assinado nesta terça-feira, 16, vai levar a um aumento das exportações do Brasil para o bloco.

"A conclusão do acordo vem, ainda, num momento muito importante para a indústria nacional, que enfrenta enormes perdas relacionadas ao tarifaço dos Estados Unidos", diz o presidente da entidade, Ricardo Alban.

Segundo a confederação, o Brasil tem mais de 700 oportunidades de exportação para a EFTA, que já é o terceiro maior parceiro do País no comércio de serviços.

A EFTA tem PIB de US$ 1,4 trilhão e 14,3 milhões de habitantes.

As exportações brasileiras ao bloco chegaram a US$ 3,1 bilhões em 2024, o que tornou a EFTA o segundo maior destino de produtos do País na Europa no ano passado, atrás apenas da União Europeia

Segundo a CNI, cada R$ 1 bilhão exportado resultou em 19,8 mil empregos, R$ 448,7 milhões em massa salarial e R$ 3,4 bilhões em produção.



