Acordo Mercosul entrará em aplicação provisória em 1º de maio, diz eurodeputado
"Vamos celebrar este acordo geopoliticamente inteligente e economicamente necessário na próxima semana, onde o Brasil é o país parceiro", escreveu Lange na rede X
O eurodeputado Bernd Lange afirmou nesta quarta-feira (15) que o acordo entre a União Europeia (UE) e o Mercosul entrará em aplicação provisória a partir de 1º de maio de 2026.
"Vamos celebrar este acordo geopoliticamente inteligente e economicamente necessário na próxima semana na Hannover Messe, onde o Brasil é o país parceiro", escreveu Lange na rede X. A Hannover Messe é um dos maiores eventos mundiais de tecnologia e inovação industrial e ocorrerá de 20 a 24 de abril na Alemanha.
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O governo brasileiro já havia informado que o acordo provisório entrará em vigor em 1º de maio, após o Congresso promulgar o decreto legislativo que ratifica o acordo entre o bloco sul-americano e o bloco europeu.