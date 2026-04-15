Qua, 15 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta15/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Parceria

Acordo Mercosul entrará em aplicação provisória em 1º de maio, diz eurodeputado

"Vamos celebrar este acordo geopoliticamente inteligente e economicamente necessário na próxima semana, onde o Brasil é o país parceiro", escreveu Lange na rede X

Reportar Erro
Bandeiras do Mercosul e União EuropeiaBandeiras do Mercosul e União Europeia - Foto: Reprodução/Facebook

O eurodeputado Bernd Lange afirmou nesta quarta-feira (15) que o acordo entre a União Europeia (UE) e o Mercosul entrará em aplicação provisória a partir de 1º de maio de 2026.

"Vamos celebrar este acordo geopoliticamente inteligente e economicamente necessário na próxima semana na Hannover Messe, onde o Brasil é o país parceiro", escreveu Lange na rede X. A Hannover Messe é um dos maiores eventos mundiais de tecnologia e inovação industrial e ocorrerá de 20 a 24 de abril na Alemanha.

Leia também

• Orçamento 2027: governo apresenta diretrizes e prevê contas no azul, com economia de 0,5% do PIB

• Automatização e qualificação de cadastros poderia gerar economia de R$ 22 bi com programas sociais

• A guerra no Irã começa a afetar a economia mundial, alerta FMI

O governo brasileiro já havia informado que o acordo provisório entrará em vigor em 1º de maio, após o Congresso promulgar o decreto legislativo que ratifica o acordo entre o bloco sul-americano e o bloco europeu.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter