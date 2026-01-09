Sex, 09 de Janeiro

CONSELHO EUROPEU

Acordo Mercosul-UE inclui disposições para eliminar barreiras a comércio de serviços

As disposições sobre contratação pública permitirão que as empresas da UE tenham acesso a processos de licitação pública nos países do Mercosul

Bandeiras do Mercosul e União EuropeiaBandeiras do Mercosul e União Europeia - Foto: Reprodução/Facebook

O acordo com da União Europeia (UE) com o Mercosul inclui disposições para facilitar o investimento e eliminar barreiras ao comércio transfronteiriço de serviços, em particular nos serviços digitais e financeiros, de acordo com documento publicado pelo Conselho Europeu.

Segundo a publicação sobre o acordo, as disposições sobre contratação pública permitirão que as empresas da União Europeia tenham acesso a processos de licitação pública nos países do Mercosul.

"O acordo oferece reduções tarifárias e abre o acesso a novos mercados para uma ampla gama de bens e serviços. Setores-chave como agricultura, automotivo, farmacêutico e químico se beneficiarão com a melhoria das condições comerciais", diz o documento.

