agricultura Acordo Mercosul-UE: votação dos países europeus marcada para entre 16 e 19 de dezembro A Comissão Europeia deseja obter o aval dos Estados-membros antes de uma cúpula do Mercosul no Brasil em 20 de dezembro

A votação dos Estados europeus sobre o acordo de livre comércio com os países latino-americanos do Mercosul está prevista para entre 16 e 19 de dezembro, informaram fontes europeias à AFP.

A Comissão Europeia deseja obter o aval dos Estados-membros antes de uma cúpula do Mercosul no Brasil em 20 de dezembro.

Antes de se pronunciar, os 27 aguardam, no entanto, uma votação do Parlamento Europeu em 16 de dezembro sobre medidas de salvaguarda destinadas a tranquilizar os agricultores, que se opõem fortemente a este tratado, e a acalmar a França.

A Comissão Europeia havia anunciado em setembro este dispositivo de "monitoramento reforçado" de produtos agrícolas expostos a este acordo comercial, como carne bovina, aves, arroz, mel, ovos, alho, etanol e açúcar, prometendo intervir em caso de desestabilização do mercado.

Os Estados europeus já aprovaram esta cláusula de salvaguarda, sobre a qual os eurodeputados se debruçarão em meados de dezembro.

Se o Parlamento apoiar este dispositivo, os Estados europeus deverão se pronunciar sobre o conjunto do acordo comercial com o Mercosul entre 16 e 19 de dezembro, informaram à AFP um diplomata e uma fonte da Comissão Europeia.

Esta votação é feita por maioria qualificada, e a França pode ter dificuldades para formar uma minoria de bloqueio contra este acordo, que é fortemente apoiado pela Alemanha e pela Espanha, entre outros.

Agricultores já planejaram uma grande marcha de protesto em 18 de dezembro em Bruxelas, durante uma cúpula europeia entre chefes de Estado e de governo.

A ratificação do conjunto do acordo deverá então passar por uma votação do Parlamento Europeu, provavelmente no início de 2026, onde a disputa pode ser acirrada.

O tratado de livre comércio em questão deve permitir, em particular, que a União Europeia exporte mais carros, máquinas, vinhos e bebidas alcoólicas para a Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai.

Em troca, facilitaria a entrada de carne, açúcar, arroz, mel ou soja sul-americanos, correndo o risco de fragilizar algumas cadeias agrícolas europeias.

