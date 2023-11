A- A+

EVENTO ACP anuncia pré-lançamento do Movimento de Conscientização Tributária Encontro contou com a presença do jurista e ex-procurador da República Deltan Dallagnol (Novo), que fez uma palestra sobre os desafios para empreender no Brasil

A Associação Comercial de Pernambuco (ACP) reuniu, no início da tarde desta sexta-feira (24) líderes empresariais e políticos para anunciar o pré-lançamento do Movimento de Conscientização Tributária, concebido pela entidade. O encontro, um almoço no Spettus Premium, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, contou com a presença do jurista e ex-procurador da República Deltan Dallagnol (Novo), que fez uma palestra sobre os desafios para empreender no Brasil.

De acordo com o presidente da ACP, Tiago Carneiro, o movimento nasce no momento da tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45, que discute a Reforma Tributária. “A PEC, na nossa visão e de alguns técnicos da área, precisa de aperfeiçoamento, de uma discussão mais ampla para que efetivamente tenhamos resultados positivos. O movimento surge para discutir a relação entre o contribuinte e a administração tributária. A gente sabe que essa relação é tensa, beligerante e conflituosa”, afirmou.

O contribuinte tem, segundo Carneiro, uma desconfiança quanto à administração tributária e esta também tem uma desconfiança em relação ao contribuinte, considerando que ele está fazendo alguma espécie de manobra. “O propósito do movimento é transformar essa relação do contribuinte com a administração tributária para que os dois possam caminhar no mesmo sentido com uma relação colaborativa”, explicou.

O movimento é uma iniciativa da ACP-PE, mas não está limitado localmente. “Vamos ampliá-lo nacionalmente a partir da nossa rede de associações comerciais. É um movimento extremamente democrático, livre de qualquer tipo de ideologia. A única coisa que a gente visa é somente a harmonia entre os partícipes do Estado Democrático de Direito, com foco na questão tributária, tema que a gente está trazendo à mesa de discussão”, acrescentou Carneiro.

O lançamento oficial do movimento está marcado para o dia 13 de dezembro. “Teremos um comitê técnico no qual grandes nomes do setor nacional vão colaborar com estudos e análises e, ao final de cada discussão, vamos apresentar propostas para os entes federativos. No caso da União, a gente apresenta ao Congresso Nacional; no âmbito estadual, às Assembleias Legislativas; e no âmbito municipal, às câmaras de vereadores”, esclareceu o presidente da ACP.

Palestra de Dallagnol

Deltan Dallagnol, numa palestra que durou quase 40 minutos, listou e explicou os dez maiores desafios para se empreender no Brasil. Segundo o jurista, o primeiro desafio é a fraqueza das instituições. “Quando falo em instituições, não estou me referindo a órgãos públicos, mas às regras do jogo, como liberdade econômica, propriedade privada, igualdade de oportunidades, estado de direito e segurança física e jurídica”, explicou.

Dallagnol, recorrendo ao livro Porque as nações fracassam: As origens do poder, da prosperidade e da pobreza, de Daron Acenoglu e James Robinson, para assegurar que as nações que prosperam são as que têm instituições fortes e regras do jogo claras.

“Essas condições são importantes porque incentivam a poupança, o investimento e a educação. Quando as condições ambientais e as regras são claras incentivam o empreendedorismo, a geração de riqueza, o trabalho e a renda. Nós até temos liberdade econômica, alguma igualdade de oportunidade, mas é uma nação enfraquecida por favoritismos, monopólios, corrupção”, afirmou.

Para ele, no que diz respeito à liberdade econômica, tem-se no Brasil um aparato altamente complexo que amarra os empreendedores; no caso da igualdade de oportunidades, uma educação pobre e ruim. “Quando falamos em segurança, temos segurança pelo útil. Temos insegurança física, com fraudes, altas taxas de criminalidade, oitavo país mais letal do mundo. E ainda temos insegurança jurídica”, acrescentou.

