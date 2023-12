ACP promove o "Movimento de Consciência Tributária" para transformar

A- A+

Nesta quarta-feira, dia 13 de dezembro, às 18h, a Associação Comercial de Pernambuco (ACP) realizará o lançamento do "Movimento de Consciência Tributária", um evento inovador que visa promover uma transformação significativa na forma como contribuintes e a administração tributária interagem com o sistema de tributação. A ação acontece na sede da ACP, localizada Praça Rio Branco, no bairro do Recife e os interessados precisam se inscrever gratuitamente através deste site.

O "Movimento de Consciência Tributária" busca criar uma relação mais harmoniosa entre contribuintes e a administração tributária. A iniciativa pretende sensibilizar a comunidade empresarial e a sociedade por meio de uma abordagem abrangente e multidisciplinar.

O evento contará com uma variedade de atividades, incluindo palestras, painéis interativos e networking. Além disso, serão realizados comitês técnicos de discussões, nos quais participantes dos setores público, privado e acadêmico poderão contribuir com propostas de melhoria ao sistema tributário.

Durante as palestras, painéis interativos e sessões de networking, os participantes podem esperar conteúdos de alto valor, com propostas de soluções para os desafios do sistema tributário nacional. O evento é considerado uma oportunidade única para compreender e participar ativamente da construção e revisão permanente das práticas tributárias no Brasil.

"O brasileiro não lida bem com o sistema tributário e queremos transformar essa relação e contamos com a participação de toda a sociedade para a construção e revisão permanente das práticas tributárias. Junte-se a nós no 'Movimento de Consciência Tributária' e faça parte dessa mudança", convida Tiago Carneiro, presidente da ACP.

A Associação Comercial de Pernambuco (ACP) é a mais antiga e a mais emblemática entidade associativa do setor empresarial de Pernambuco, tendo sido fundada em 1839, desde quando vem funcionando de forma ininterrupta no cumprimento de sua missão institucional de representar, defender e promover o fortalecimento do setor empresarial privado, bem como projetos, programas e políticas públicas de interesse do desenvolvimento econômico e social de Pernambuco e do Brasil.



Serviço:

Lançamento Movimento Consciência Tributária

Quando? Quarta-feira, dia 13 de dezembro, às 18h

Onde? Sede da Associação Comercial de Pernambuco - localizada Praça Rio Branco - em frente ao Marco Zero

Entrada gratuita com inscrição no site

