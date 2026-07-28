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encontro ACP realiza rodada de negócios para estimular parcerias entre empreendedores no Recife Evento gratuito busca ampliar o networking empresarial e será realizado nesta quarta-feira (29), no Palácio do Comércio, no Bairro do Recife

A Associação Comercial de Pernambuco (ACP) promove, nesta quarta-feira (29), uma rodada de cafés e negócios voltada para empresários, empreendedores e profissionais de diferentes segmentos. O encontro será realizado a partir das 14h, no Palácio do Comércio, no Bairro do Recife, com participação gratuita.

Com essa iniciativa, batizada de ACP Reforma, pretende-se criar um ambiente favorável à troca de experiências, ao fortalecimento do networking e à geração de novas oportunidades comerciais entre os participantes.

Durante a programação, empresários poderão apresentar seus negócios, ampliar a rede de contatos e estabelecer parcerias estratégicas em uma dinâmica voltada ao fortalecimento do ambiente empreendedor no estado.

Segundo o presidente da ACP, Tiago Carneiro, a proposta vai além da criação de uma rede de contatos e busca incentivar conexões que possam resultar em novos negócios.

"Mais do que um encontro de networking, o nosso encontro é um espaço para criar conexões que geram resultados. Acreditamos que grandes oportunidades surgem quando empresários compartilham experiências, identificam interesses em comum e fortalecem o ecossistema empreendedor de Pernambuco. Essa será a primeira edição", afirmou.

"Mais do que um encontro de networking, o nosso encontro é um espaço para criar conexões que geram resultados", diz Tiago Carneiro Foto: ACP/Divulgação

A ação integra as iniciativas da Associação Comercial de Pernambuco voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo e à integração entre empresas, profissionais e instituições que atuam no desenvolvimento econômico do estado.

Fundada em 1839, a ACP é a entidade empresarial mais antiga de Pernambuco. Ao longo de sua trajetória, a instituição atua na defesa dos interesses do setor produtivo, incentivando o associativismo e o diálogo entre a classe empresarial e o poder público.

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