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Agropecuária Adagro inicia campanha obrigatória de atualização cadastral de rebanhos em Pernambuco Produtores devem regularizar dados em maio para manter controle sanitário e acesso a serviços no estado

A Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro) inicia, a partir de 1º de maio, a primeira etapa da Campanha de Atualização Cadastral 2026. A ação segue até o dia 31 e exige que produtores rurais atualizem, de forma obrigatória, os dados dos rebanhos e das propriedades, seja presencialmente em um dos 162 escritórios da agência ou pela internet, para aqueles que já possuem cadastro regularizado.

A atualização é essencial para o controle sanitário dos animais no estado e para a manutenção de serviços fundamentais ao produtor. Quem não realizar o procedimento terá o cadastro bloqueado, ficando impedido de emitir a Guia de Trânsito Animal (GTA), além de poder sofrer sanções como advertências, multas e restrições ao acesso a crédito rural.

Instituída por portaria publicada em 2024, a campanha ocorre duas vezes ao ano, nos meses de maio e novembro. Segundo o diretor-presidente da Adagro, Moshe Dayan Fernandes, a medida é estratégica para garantir a sanidade do rebanho pernambucano.

“O objetivo é promover o controle sanitário, aperfeiçoar as ações de proteção e monitoramento da sanidade animal, além de garantir o trânsito seguro de animais que circulam no estado”, destacou.

Para realizar a atualização, o produtor deve informar dados como quantidade de animais, incluindo nascimentos e mortes desde a última campanha, detalhados por espécie, sexo e faixa etária. Também é necessário apresentar CPF ou CNPJ, dados da propriedade e sua localização geográfica.

Atualmente, Pernambuco conta com cerca de 218,9 mil propriedades rurais e 259 mil produtores cadastrados. Os maiores rebanhos do estado são de ovinos (3,5 milhões), caprinos (3 milhões) e bovinos (2,63 milhões), além de equinos, suínos e aves.

A Adagro reforça que a atualização cadastral ganhou ainda mais importância após o reconhecimento, em 2025, do статус de zona livre de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). A manutenção desse status depende diretamente da qualidade das informações sanitárias e da capacidade de resposta rápida em caso de doenças.

Outro desafio apontado pela agência é ampliar a adesão entre criadores de caprinos, ovinos e suínos, que ainda apresentam baixos índices de atualização. A expectativa é que, com a mobilização das equipes técnicas, esses números avancem nesta etapa.

A campanha também exige a geolocalização das propriedades, com a indicação das coordenadas geográficas, o que permite maior precisão no monitoramento e facilita a atuação das equipes em casos de emergência sanitária.

Os produtores podem buscar atendimento presencial nos escritórios da Adagro, das 8h às 17h, ou realizar o procedimento online por meio do Sistema de Integração Agropecuária (Siapec), disponível para usuários com cadastro atualizado.

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