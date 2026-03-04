Qua, 04 de Março

Agreste

Adagro realiza evento para apresentar normas dos torneios leiteiros em Pernambuco

O evento ocorre na próxima quinta-feira (5), a partir das 10h30, na Câmara de Vereadores de Pedra, no Agreste

Adagro realiza evento para apresentar normas dos torneios leiteiros em Pernambuco Adagro realiza evento para apresentar normas dos torneios leiteiros em Pernambuco  - Foto: Divulgação

A Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro) realiza, na próxima quinta-feira (5), a partir das 10h30, um evento para apresentar a portaria que estabelece as diretrizes para a autorização, organização e supervisão dos torneios leiteiros em todo o estado. A reunião ocorrerá na Câmara de Vereadores de Pedra, no Agreste. 

Os produtores dos municípios do Agreste pernambucano terão a oportunidade de conhecer melhor as normas que regulamentam os torneios leiteiros, além das ações de prevenção contra brucelose e tuberculose bovina. As medidas preventivas serão apresentadas pela gerente regional da Adagro em Sanharó, Janayra Magalhães. 

Programação 
O evento será aberto pelo diretor-presidente da Adagro, Moshe Dayan Fernandes, que abordará os impactos desses certames na saúde e no bem-estar animal, além da importância do cumprimento das normas estabelecidas pela Portaria nº 063/2025, publicada no Diário Oficial do Estado em 13 de setembro do ano passado.

As diretrizes visam assegurar a qualidade sanitária do leite ordenhado durante as competições e a saúde dos animais participantes.

“Realizados de forma independente ou integrados a feiras e exposições agropecuárias, em espaços públicos ou privados, esses torneios devem seguir normas obrigatórias para sua execução”, destacou o diretor-presidente da Adagro.

Para isso, os organizadores deverão solicitar autorização prévia à Agência com, no mínimo, 30 dias de antecedência da data prevista para o evento.

Normas 
Em seguida, a gerente estadual de Trânsito Agropecuário da Adagro, Marcella Figueiredo, fará uma explanação sobre a Portaria nº 063/2025, abordando os requisitos para a realização de torneio leiteiro em Pernambuco, além de exigências, como o plano de aproveitamento do leite ordenhado e as condições adequadas das instalações, entre outros critérios para a realização do torneio.

Também deverão ser submetidas à Adagro, para avaliação e validação, informações detalhadas sobre o evento, incluindo cronograma de entrada e saída dos animais, horários das ordenhas e das inspeções, bem como os nomes dos integrantes da comissão organizadora — grupo responsável pela execução e controle das atividades do torneio.

O gerente estadual de Inspeção Animal, Flávio Silva, esclarecerá dúvidas dos produtores sobre os critérios que garantem o bom andamento do concurso leiteiro, as medidas para redução dos riscos, adotando boas práticas de higiene da ordenha e destinação do leite. 

*Com informações da assessoria de imprensa. 

