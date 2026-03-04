A- A+

Agreste Adagro realiza evento para apresentar normas dos torneios leiteiros em Pernambuco O evento ocorre na próxima quinta-feira (5), a partir das 10h30, na Câmara de Vereadores de Pedra, no Agreste

A Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro) realiza, na próxima quinta-feira (5), a partir das 10h30, um evento para apresentar a portaria que estabelece as diretrizes para a autorização, organização e supervisão dos torneios leiteiros em todo o estado. A reunião ocorrerá na Câmara de Vereadores de Pedra, no Agreste.

Os produtores dos municípios do Agreste pernambucano terão a oportunidade de conhecer melhor as normas que regulamentam os torneios leiteiros, além das ações de prevenção contra brucelose e tuberculose bovina. As medidas preventivas serão apresentadas pela gerente regional da Adagro em Sanharó, Janayra Magalhães.

Programação

O evento será aberto pelo diretor-presidente da Adagro, Moshe Dayan Fernandes, que abordará os impactos desses certames na saúde e no bem-estar animal, além da importância do cumprimento das normas estabelecidas pela Portaria nº 063/2025, publicada no Diário Oficial do Estado em 13 de setembro do ano passado.

As diretrizes visam assegurar a qualidade sanitária do leite ordenhado durante as competições e a saúde dos animais participantes.

“Realizados de forma independente ou integrados a feiras e exposições agropecuárias, em espaços públicos ou privados, esses torneios devem seguir normas obrigatórias para sua execução”, destacou o diretor-presidente da Adagro.

Para isso, os organizadores deverão solicitar autorização prévia à Agência com, no mínimo, 30 dias de antecedência da data prevista para o evento.

Normas

Em seguida, a gerente estadual de Trânsito Agropecuário da Adagro, Marcella Figueiredo, fará uma explanação sobre a Portaria nº 063/2025, abordando os requisitos para a realização de torneio leiteiro em Pernambuco, além de exigências, como o plano de aproveitamento do leite ordenhado e as condições adequadas das instalações, entre outros critérios para a realização do torneio.

Também deverão ser submetidas à Adagro, para avaliação e validação, informações detalhadas sobre o evento, incluindo cronograma de entrada e saída dos animais, horários das ordenhas e das inspeções, bem como os nomes dos integrantes da comissão organizadora — grupo responsável pela execução e controle das atividades do torneio.

O gerente estadual de Inspeção Animal, Flávio Silva, esclarecerá dúvidas dos produtores sobre os critérios que garantem o bom andamento do concurso leiteiro, as medidas para redução dos riscos, adotando boas práticas de higiene da ordenha e destinação do leite.

