Ademi Fórum: evento no Recife debate habitação e o futuro do desenvolvimento das cidades

Trazendo para o centro da discussão o futuro do desenvolvimento e da requalificação urbana, a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) realizou, nesta quarta-feira (26), o Ademi Fórum.

O encontro reuniu setor produtivo, poder público e comunidade acadêmica para debater soluções para habitação e planejamento urbano.

Durante o evento, o presidente da Ademi-PE, Rafael Simões comentou a importância da edição e explicou como o tema foi escolhido.

“Esse é um evento super importante para ampliar a discussão do debate urbano. Essa discussão se fortalece com a participação do setor produtivo, do setor público e das universidades, porque são os atores que, juntos, conseguem discutir um assunto essencial para todos nós: onde e como vamos morar”, explicou.

Simões ainda destacou que pensar em moradia significa considerar fatores como proximidade do trabalho e da educação, além da redução do tempo de deslocamento, “para que a gente consiga dar a qualidade de vida que a população merece”, disse.

Na foto, Presidente da Ademi-PE, Rafael Simões | Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

Ademi Fórum, realizado nesta quarta-feira (26), no Recife Expo Center | Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

