A- A+

Mercado Imobiliário Presidente da Ademi-PE anuncia laboratório para padronizar legislação imobiliária no Recife e na RMR Declaração de Leonardo Pessoa de Queiroz foi dada durante visita à Folha de Pernambuco

O novo presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), Leonardo Pessoa de Queiroz, anunciou o andamento do acordo de cooperação técnica com o Insper e o governo do estado para padronizar a legislação imobiliária na Região Metropolina do Recife (RMR). A declaração do gestor foi dada nesta quinta-feira (7), durante visita do diretor à Folha de Pernambuco.

Na ocasião, o presidente da associação foi recebido pelo diretor-executivo do jornal, Paulo Pugliesi; o diretor operacional, José Américo Lopes Góis; a editora-chefe, Leusa Santos; a gerente de mercado, Tânia Campos; e a executiva de contas, Wellida Arraes.

Pessoa de Queiroz estava acompanhado do vice-presidente da Ademi-PE, Eduardo Côrte Real, e do diretor-executivo da associação, Leonardo Luna.

"Dentro das pautas que a gente tem para este mandato é a conclusão e o andamento do acordo de cooperação técnica com o Inspa e o governo do estado. É um acordo que vai ajudar a gente a ter um balizamento legislativo e habitacional em todo estado", iniciou Pessoa de Queiroz.

"Estamos começando na Região Metropolitana do Recife (RMR). Isso vai ajudar os municípios a estimularem e tirarem barreiras para a produção de habitação, de interesse social, especialmente econômia, voltada para a população que mais precisa de habitação, ajudando e visando a reduzir o déficit habitacional aqui no estado", completou.

Veja também