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Pesquisa Ademi-PE apresenta raio-x do mercado imobiliário do Recife e Região Metropolitana no 3º trimest Estudo conduzido pela Brain Inteligência Estratégica analisa volume de vendas, lançamentos, estoques e tendências econômicas do setor para o fechamento de 2026

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) apresenta, na próxima terça-feira (27), às 12h30, os resultados da pesquisa setorial sobre o mercado imobiliário do Recife e Região Metropolitana referente ao terceiro trimestre de 2026. O levantamento foi encomendado pela entidade e elaborado pela Brain Inteligência Estratégica.

O estudo traz o mapeamento completo da dinâmica imobiliária local no período, englobando indicadores decisivos para a tomada de decisão do setor corporativo e para a análise da economia pernambucana. Entre os dados apurados estão o volume e o Valor Geral de Vendas (VGV), o ritmo de lançamentos residenciais e comerciais, o nível de estoque disponível, a velocidade de vendas (VSO) e a evolução dos preços médios aplicados na capital e nos municípios vizinhos.

A exposição dos números será realizada pelo coordenador de pesquisa da Brain Inteligência Estratégica, Antonio Kahtalian, em evento voltado para empresários, associados e imprensa na sede da Ademi-PE, localizada no Espinheiro. Na ocasião, além do balanço consolidado de julho a setembro, o especialista apresentará as projeções macroeconômicas e os rumos do setor para o encerramento do ano de 2026.

A iniciativa consolida a atuação da Ademi-PE na produção de conhecimento e inteligência de mercado, fornecendo aos agentes da cadeia produtiva dados que embasam desde o desenvolvimento de novos projetos até estratégias de desenvolvimento urbano sustentável na Região Metropolitana.

"Acompanhar os indicadores com precisão técnica é fundamental para balizar o planejamento das empresas. Os dados do terceiro trimestre mostram a real dinâmica do setor e fundamentam nossas projeções para o encerramento de 2026 e o ciclo que se aproxima", destaca o presidente da Ademi-PE, Leonardo Pessoa de Queiroz.

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