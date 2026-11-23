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mercado imobiliário Na China, Ademi-PE assina acordo para impulsionar construção modular em Pernambuco Objetivo da parceria é promover intercâmbio técnico e normativo focado no setor, buscando acelerar prazos de obra, otimizar custos e viabilizar a transferência de tecnologia para o Nordeste brasileiro

Durante missão empresarial na China, a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) formalizou, nesta segunda-feira (23), um acordo de Cooperação Técnica Bilateral com a Associação de Construção de Guangdong e o grupo estatal de engenharia China Construction Fourth Engineering Division Corp. Ltd.

O objetivo da parceria é promover intercâmbio técnico e normativo focado em Construção Modular, buscando acelerar prazos de obra, otimizar custos e viabilizar a transferência de tecnologia para o Nordeste brasileiro.

A iniciativa conecta o mercado pernambucano diretamente a um grande ecossistema industrial de construção modular do mundo. A província de Guangdong reúne mais de mil empresas no setor, 400 especialistas e uma capacidade produtiva que ultrapassa 700 mil metros cúbicos em componentes fornecidos, produzindo cerca de 37 mil módulos por ano.

Para Pernambuco e toda a região Nordeste, o acordo responde de forma direta ao desafio do déficit habitacional e à crescente demanda por inovação sustentável segundo a Ademi-PE. A adoção dessa tecnologia viabilizaria prazos de execução significativamente menores e reduções de custos estimadas em cerca de 20% em diversas etapas, além de promover a eficiência ambiental por meio da redução de resíduos nos canteiros e da diminuição da pegada de carbono.

Segundo Leonardo Luna, diretor executivo da Ademi-PE, o foco da missão internacional é construir parcerias sólidas e de longo prazo. "A delegação não veio apenas para comprar produtos. Queremos entender como estabelecer uma relação duradoura com transferência de tecnologia, montagem local e formação de mão de obra", explica o executivo.

Os encaminhamentos do acordo já estão definidos e avançam em três etapas principais. Após o alinhamento institucional para a troca de conhecimentos técnicos e regulatórios, será lançada uma plataforma on-line de materiais verdes, acompanhada de um convite formal para que uma comitiva chinesa visite Pernambuco e conheça o potencial do mercado imobiliário local.

A Ademi-PE propôs também a criação de um grupo de trabalho conjunto focado em planejar e viabilizar a implantação de um projeto-piloto de construção modular no Brasil.

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