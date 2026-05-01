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Trofeu Ademi Ademi-PE celebra inovação e empossa nova diretoria em noite de gala institucional Evento consolidou-se como um prestigiado fórum de diálogo entre o setor privado e o poder público, unindo a celebração dos projetos mais expressivos do ano à posse da nova gestão

A cadeia produtiva da construção civil de Pernambuco reafirmou sua força e influência na quarta-feira (29), ao reunir, na Arcádia Apipucos, as principais lideranças do mercado e expoentes do mundo político para a 31ª edição do Troféu Ademi-PE. O evento, organizado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco, consolidou-se como um prestigiado fórum de diálogo entre o setor privado e o poder público, unindo a celebração dos projetos mais expressivos do ano à posse da diretoria que conduzirá a entidade no biênio 2026-2027.

O título de Melhor do Ano com a entrega do Troféu Master foi conquistado pelo empreendimento Essenza Paiva, da Rio Ave, que alcançou a pontuação máxima nos critérios técnicos da comissão avaliadora. O pódio de excelência técnica foi completado pelo projeto de retrofit SILO 215, da Moura Dubeux, e pelo Atlantic Life Residence, da Construtora Tenório Simões, evidenciando uma vitrine de empreendimentos que combinam sofisticação, engenharia de ponta e novas formas de morar.

A relevância do encontro foi atestada pela presença de representantes de diversas esferas do setor público, cujas participações sublinharam a importância estratégica da construção civil no desenvolvimento econômico regional. Esse cenário de convergência serviu de pano de fundo para a posse oficial do empresário Leonardo Pessoa de Queiroz como presidente da Ademi-PE. Em seu discurso, o gestor defendeu que o sucesso do setor depende da capacidade de gerar longevidade e confiança, pontuando que o foco deve estar na criação de valor sustentável que ultrapasse os resultados financeiros imediatos.

"O verdadeiro sucesso não está apenas no resultado imediato de um único empreendimento, mas na capacidade de gerar longevidade, confiança e valor sustentável para a sociedade", afirmou o novo presidente, destacando que a sustentabilidade e a inovação tecnológica são os alicerces fundamentais para a criação de cidades mais humanas e inteligentes. Queiroz enfatizou que o setor não está reunido para um jogo de curto prazo, mas para construir algo sólido e relevante, reforçando seu compromisso com uma gestão de portas abertas e escuta ativa.

A premiação deste ano refletiu a maturidade do mercado pernambucano ao abraçar desde o segmento de luxo até a habitação econômica, onde a Viana e Moura se destacou como a grande vencedora, levando também o prêmio Morar Bem PE. No Grupo Produto Imobiliário Padrão, outros nomes de peso foram consagrados, como o Casa Serena (Moura Dubeux), Alameda Jardins (Ferreira Pinto) e o Mirante dos Corais (ACLF). No Grupo Especial, o Tolive Riverside venceu na categoria Studio, enquanto a Pernambuco Construtora brilhou com os projetos Serrambi Experience e Serrambi Living.

O compromisso da associação com as pautas contemporâneas também foi traduzido pela entrega do Troféu ESG ao Beach Class Solare, da Moura Dubeux, e do Troféu Incontec ao projeto Silo 215/240, destacando avanços práticos em tecnologia e preservação de recursos.

Além da celebração técnica, o evento reservou espaço para homenagear as Personalidades do Ano através do reconhecimento ao papel estratégico de Paulo Lira (Cehab), Felipe Matos (Sedul Recife) e José Police Neto (Insper Cidades), reconhecendo o Instituto Banco Vermelho com o Prêmio Social e a construtora Tecla pela intervenção urbana no Novotel e Recife Expo Center.

A eficiência comercial foi celebrada com o Prêmio CCPE, que homenageou os cooperados e parceiros com maior volume de negócios desde a fundação da Cooperativa da Construção de Pernambuco, em 2024, destacando empresas como ACLF e Supermix.

Ao longo de mais de três décadas, o Troféu Ademi consolidou-se como o selo de qualidade mais respeitado do setor imobiliário pernambucano, funcionando como um motor de indução para a excelência construtiva e o planejamento urbano. Mais do que uma honraria, a premiação representa a evolução constante da engenharia e da arquitetura locais, estimulando o mercado a entregar projetos que não apenas transformam o cenário das cidades, mas elevam o padrão de bem-estar social para as futuras gerações.

Lista completa de vencedores - Troféu Ademi 2025

Grupo Produto Imobiliário Padrão

Empreendimento Residencial com 4+ Quartos Sociais (Master): Casa Serena – Moura Dubeux

Empreendimento Residencial com 4+ Quartos Sociais: Alameda Jardins – Ferreira Pinto

Empreendimento Residencial com 3 Quartos Sociais (Master): Essenza – Rio Ave

Residencial MCMV (Master I): Mirante dos Corais – ACLF

Residencial MCMV (Master II): Atlantic Life Residence – Construtora Tenório Simões

Residencial MCMV: Recantos das Cerejeiras – Viana e Moura

Grupo Produto Imobiliário Especial

Studio ou 1 Quarto: Tolive Riverside – Tolive

Resort no Litoral: Serrambi Experience Beach Exclusive – Pernambuco Construtora

Retrofit: SILO 215 – Moura Dubeux

Condomínio no Litoral: Serrambi Living Beach Exclusive – Pernambuco Construtora

Uso Misto: Arthur Bruno Schwambach – Moura Dubeux

Comercial e/ou Centro Empresarial: João Duque Trade Center (JDTC) – P&F Construtora

Grupo Prêmio da Diretoria

Personalidades do Ano: Paulo Lira (Cehab); Felipe Matos (Sedul Recife) e José Police Neto (Insper Cidades)

Prêmio Social: Instituto Banco Vermelho

Prêmio Intervenção Urbana: Novotel e Recife Expo Center – Tecla

Habitação Econômica: 1º Viana e Moura; 2º Tenda; 3º MRV

Prêmio Morar Bem PE: Viana e Moura

Melhor do Ano - Troféu Master: 1º Essenza Paiva (Rio Ave); 2º SILO 215 (Moura Dubeux); 3º Atlantic Life Residence (Tenório Simões)

Troféu ESG: Beach Class Solare – Moura Dubeux

Troféu Incontec (Inovação): 1º Silo 215/240 (Moura Dubeux); 2º Vivant (Rio Ave); 3º Recanto das Cerejeiras (Viana e Moura)

Cooperado do Ano (CCPE - Cooperativa da Construção de Pernambuco): 1º ACLF; 2º Viana e Moura; 3º VL Construtora

Parceiro do Ano (CCPE - Cooperativa da Construção de Pernambuco): 1º Supermix; 2º Cimento Nacional; 3º Otis

Confira as fotos dos vencedores do Troféu Ademi-PE

Casa Serena – Moura Dubeux venceu a categoria Empreendimento Residencial com 4+ Quartos Sociais (Master). Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.

Alameda Jardins – Ferreira Pinto venceu a categoria Empreendimento Residencial com 4+ Quartos Sociais. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.

Essenza – Rio Ave venceu a categoria Empreendimento Residencial com 3 Quartos Sociais (Master). Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.

Mirante dos Corais – ACLF venceu a categoria Residencial MCMV (Master I) - Empreendimentos com Dois Elevadores. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.

Atlantic Life Residence – Construtora Tenório Simões venceu a categoria Residencial MCMV (Master II). Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.

Recantos das Cerejeiras – Viana e Moura venceu na categoria Residencial MCMV. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.

Tolive Riverside – Tolive venceu a categoria Studio ou 1 Quarto. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.

Serrambi Experience Beach Exclusive – Pernambuco Construtora venceu na categoria Resort no Litoral. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.

SILO 215 – Moura Dubeux venceu a categoria Retrofit. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.

Serrambi Living Beach Exclusive – Pernambuco Construtora venceu a categoria Condomínio no Litoral. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.

Arthur Bruno Schwambach – Moura Dubeux venceu a categoria Uso Misto. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.

João Duque Trade Center (JDTC) – P&F Construtora venceu a categoria Comercial e/ou Centro Empresarial . Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.

Paulo Lira (Cehab) venceu a categoria Personalidade do Ano. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.

Instituto Banco Vermelho venceu a categoria Prêmio Social. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.

Novotel e Recife Expo Center – Tecla venceu a categoria Intervenção Urbana. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.

Viana e Moura venceu a categoria Habitação Econômica. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.

Viana e Moura venceu a categoria Morar Bem PE. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.

Essenza Paiva (Rio Ave) venceu a categoria Melhor do Ano - Troféu Master. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.

Beach Class Solare – Moura Dubeux venceu a categoria ESG. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.

Silo 215/240 (Moura Dubeux) venceu a categoria Troféu Incontec (Inovação). Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.

ACLF venceu a categoria Cooperado do Ano (CCPE - Cooperativa da Construção de Pernambuco). Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.

Supermix venceu a categoria Parceiro do Ano (CCPE - Cooperativa da Construção de Pernambuco). Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.

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