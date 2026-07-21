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evento Ademi-PE coloca em pauta inovação e produtividade na construção Pré-Fórum Ademitec, nesta quarta-feira (22) antecipa debates do grande fórum sobre tecnologia imobiliária, agendado para setembro

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) realiza, nesta quarta-feira (22), a partir das 9h, o Pré-Fórum Ademitec – Inovação na Construção.

O encontro técnico, realizado na na sede da instituição, no Espinheiro, vai funcionar como uma prévia estratégica para o Fórum Ademitec, o principal evento de tecnologia imobiliária do Estado, marcado para o período de 15 a 17 de setembro.

Voltado para empresários, engenheiros e gestores do setor, o evento colocará em pauta soluções de engenharia e tecnologia capazes de impactar diretamente o Custo de Capital (CAPEX) e o Valor Geral de Vendas (VGV) dos empreendimentos em Pernambuco.

"O Pré-Fórum Ademitec é uma oportunidade indispensável para alinhar o mercado local com as tendências globais de engenharia e gestão antes do nosso grande encontro em setembro", afirma o presidente da Ademi-PE, Leonardo Pessoa de Queiroz.

De acordo com o dirigente, a iniciativa encurta caminhos para o planejamento das empresas. "Antecipar essas discussões técnicas nos permite chegar ao Fórum Ademitec com diagnósticos muito mais maduros, prontos para acelerar a aplicação prática dessas inovações diretamente nos canteiros de obras de Pernambuco".

O ciclo de palestras começa às 9h10 com o especialista Marcos Souza, que acumula mais de 15 anos de atuação no mercado de elevadores. Ele conduzirá o painel sobre transporte vertical, detalhando como identificar falhas de planejamento que elevam os custos e reduzem a área vendável das edificações.

Logo em seguida, às 9h50, a engenheira de produção Emanuelle Ferreira da Silva — que traz na bagagem duas décadas de experiência no setor siderúrgico — apresenta o painel "Industrialização como Vetor de Produtividade".

A especialista vai abordar o uso prático de metodologias globais de gestão, como Lean Manufacturing e WCM (World Class Manufacturing), para otimizar processos e elevar a eficiência operacional nos canteiros.

Na segunda metade da manhã, o foco se volta para a infraestrutura e novos materiais. Às 10h30, o engenheiro civil Carlos Henrique Rodrigues detalha os impactos da norma ABNT NBR 17247. Ele apresentará as vantagens de segurança e eficiência do sistema de aço revestido com polietileno nas redes de gás do futuro.

O encerramento do evento, às 11h10, será com o engenheiro Marcelo Silveira, que trará sua experiência técnica para apresentar o "PavPlus", sistema focado em conciliar inovação, economia e produtividade em pavimentação.

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