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Ademi-PE Ademi-PE debate amanhã impactos do Arco Metropolitano no mercado imobiliário Substituição viária, expansão urbana e licenciamento ambiental estarão entre os temas discutidos por representantes do setor público e da construção civil

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) promove, nesta terça-feira (14), às 12h30, um almoço com associados para discutir os impactos do Arco Metropolitano no desenvolvimento urbano e no mercado imobiliário pernambucano. O encontro será realizado na sede da entidade, no bairro do Espinheiro, no Recife, e reunirá representantes de órgãos estaduais responsáveis pelo planejamento territorial, infraestrutura e meio ambiente.

Participam do debate o diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), André Fonseca; representantes da Agência Condepe/Fidem; e o diretor-presidente da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), José Anchieta.

A programação prevê a apresentação de estudos sobre os efeitos do novo corredor viário na ocupação urbana da Região Metropolitana do Recife. A Agência Condepe/Fidem apresentará análises demográficas e de ordenamento territorial que apontam os impactos do empreendimento sobre a expansão das cidades e a criação de novos eixos habitacionais.

Na sequência, o DER-PE detalhará o andamento das obras do Arco Metropolitano, atualmente em execução, destacando o cronograma, os trechos contemplados e os ganhos esperados para a mobilidade, a logística e a integração entre os municípios da Região Metropolitana.

Encerrando as apresentações, a CPRH abordará os aspectos ambientais do empreendimento, com foco nos processos de licenciamento, nas exigências legais e nas medidas adotadas para conciliar o avanço da infraestrutura com a preservação ambiental e a segurança jurídica dos projetos imobiliários.

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