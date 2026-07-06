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Economia Ademi-PE debate funding imobiliário e mercado de capitais em almoço na próxima terça-feira Especialistas discutem alternativas para ampliar o financiamento do setor imobiliário em Pernambuco

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) realiza, nesta terça-feira (7), às 12h30, um almoço-debate na sede para discutir os desafios e as oportunidades do financiamento imobiliário por meio do mercado de capitais. Com o tema "Funding imobiliário e mercado de capitais: os desafios de articulação e comunicação", o encontro reunirá especialistas para debater estratégias que fortaleçam a captação de recursos e ampliem as possibilidades de investimento no setor.

O painel contará com a participação de Marcus Anselmo, sócio da Terracotta Ventures e especialista em inovação e capital de risco para o mercado imobiliário; do advogado André Portela, sócio-fundador da Portela Soluções Jurídicas, que abordará os aspectos regulatórios e jurídicos das operações; e de Bruno de Paula, sócio da Emeris Investimentos, que compartilhará sua experiência em estruturação financeira e captação de recursos.

A iniciativa busca aproximar o mercado imobiliário do ecossistema financeiro, promovendo um diálogo sobre mecanismos capazes de viabilizar empreendimentos de maior porte em Pernambuco. Para o presidente da Ademi-PE, Leonardo Queiroz, o principal desafio atualmente não é a falta de recursos, mas a construção de operações mais eficientes e atrativas para investidores.

Segundo ele, fatores como segurança jurídica, transparência, governança e uma comunicação alinhada às exigências do mercado de capitais são fundamentais para ampliar a confiança dos investidores e aumentar a competitividade dos projetos pernambucanos. O debate também pretende destacar a importância de traduzir indicadores do setor imobiliário para a linguagem do mercado financeiro, facilitando a interlocução entre incorporadoras e investidores.

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