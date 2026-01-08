A- A+

reunião Ademi-PE debate implantação do Laboratório de Cidades Sustentáveis em Pernambuco Iniciativa do Governo do Estado em parceria com o Insper busca apoiar municípios com dados e diagnósticos para um planejamento urbano mais eficiente e sustentável

A primeira pauta a ser discutida na Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) será a implantação do Laboratório de Cidades Sustentáveis, iniciativa do Governo do Estado em parceria com o Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper). O encontro acontece na próxima terça-feira (13) em um almoço a partir das 12h30 na sede da associação, no bairro do Espinheiro.

Na ocasião, estarão a secretária estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes, e o coordenador do curso de Políticas Habitacionais do Insper, José Police Neto, responsável por apresentar as atualizações da implementação do projeto na ocasião.

A implementação do Laboratório de Cidades prevê a criação de um centro de inteligência voltado à produção de dados e diagnósticos técnicos. A proposta é oferecer suporte direto aos municípios pernambucanos na formulação de políticas públicas de desenvolvimento urbano, com foco em soluções que tornem as cidades mais inclusivas, justas e ambientalmente sustentáveis.

Para o setor imobiliário e a indústria da construção civil, a parceria entre o poder público e a academia é vista como um passo estratégico para ampliar a segurança jurídica e a eficiência no planejamento urbano, favorecendo a realização de novos investimentos de forma mais precisa e alinhada às necessidades reais de cada região.

“Ao unir a visão de mercado da Ademi-PE com a capacidade técnica do Insper, o Governo de Pernambuco busca estabelecer um modelo de governança urbana que priorize a eficiência e o bem-estar social. O encontro servirá para alinhar as expectativas dos incorporadores e construtores com as metas do laboratório, garantindo que as futuras intervenções urbanas no estado estejam alinhadas com as melhores práticas globais de sustentabilidade e desenvolvimento econômico”, comenta o presidente da Ademi-PE, Rafael Simões.

