A- A+

Habitação Ademi-PE debate incentivos para retrofit e habitação no Centro do Recife Gestores municipais explicam o funcionamento do IRCentro como estratégia de repovoamento urbano

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) sediará nesta terça-feira (20), às 12h30, um encontro técnico para detalhar o Incentivo à Reabilitação do Centro (IRCentro) aos empresários do setor.

O mecanismo, instituído pelo Decreto nº 39.330, permite que reformas e projetos de retrofit na região central sejam convertidos em potencial construtivo, autorizando empreendedores a construir acima do limite básico em outras áreas valorizadas da cidade.

A reunião contará com a participação da chefe do gabinete do centro histórico da Prefeitura do Recife (Recentro), Ana Paula Vilaça, e do secretário de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento do Recife, Felipe Matos, que explicarão como o benefício funciona como uma moeda de troca urbanística vinculada à Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS).

A estratégia da Prefeitura do Recife com este incentivo é transformar o desafio da recuperação de prédios antigos em uma oportunidade econômica atrativa. Ao permitir que o potencial construtivo gerado no Centro seja transferido para outras zonas conforme previsto na LPUOS, a gestão municipal espera acelerar o repovoamento e a requalificação da área central, combatendo o esvaziamento urbano e valorizando a identidade histórica local.

Para o setor imobiliário, o programa representa uma nova fronteira de investimento, viabilizando projetos que antes poderiam ser considerados de alto custo devido às complexidades de restauração de imóveis antigos.

A expectativa é que, a partir deste diálogo com a iniciativa privada iniciado no encontro na Ademi-PE, novos projetos de habitação e comércio comecem a surgir no coração do Recife, devolvendo a vitalidade a ruas e edifícios emblemáticos, enquanto o mercado imobiliário encontra segurança jurídica e estímulos financeiros para expandir sua atuação em toda a capital, sempre respeitando os parâmetros estabelecidos pela LPUOS.

Veja também