A- A+

Reforma tributária Ademi-PE debate reforma tributária com foco em permutas e SCPs O evento contará com a participação de especialistas que abordarão temas cruciais para o setor

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), por meio do Comitê de Suporte Jurídico (CSJ) da Ademi-PE, coordenado pelo assessor jurídico Luiz Felipe Cunha, promove, na próxima terça-feira (9), um almoço com seus associados para discutir os impactos da reforma tributária. O evento, que acontece a partir das 12h30 na sede da Ademi-PE, no Espinheiro, contará com a participação de especialistas que abordarão temas cruciais para o setor.

A agenda do encontro está dividida em duas palestras. A primeira, conduzida pelo advogado especialista em Direito Tributário Francisco Severien, irá detalhar os impactos da reforma nas permutas e nas Sociedades em Conta de Participação (SCPs). O debate é de extrema relevância, já que ambos são modelos de negócios muito utilizados no mercado imobiliário. A permuta, que permite a troca de terrenos por unidades imobiliárias já construídas, e as SCPs, estruturas societárias flexíveis usadas em empreendimentos imobiliários, podem ter seu tratamento fiscal alterado a partir da vigência da reforma tributária.

A segunda palestra, apresentada pela advogada Luana Freitas, vai apresentar aos associados o projeto Rota 2033. A ferramenta visa auxiliar as empresas a navegarem pelas complexas mudanças fiscais, oferecendo suporte prático para a adaptação ao novo cenário, garantindo que a transição para o novo sistema tributário seja a mais fluida possível.

Veja também