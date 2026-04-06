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mercado imobiliário Ademi-PE discute como o retrofit pode ajudar a modernizar áreas históricas e preservar o patrimônio Encontro busca criar soluções que permitam transformar imóveis degradados em ativos imobiliários

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) realiza, nesta terça-feira (6), um encontro para discutir o potencial do retrofit para o desenvolvimento econômico e urbano do estado. Com o tema "Preservar e Renovar: Caminhos para o Retrofit em Áreas Históricas", o evento reúne empresários e especialistas na sede da associação, no início da tarde.

O debate busca centralizar a necessidade de equilibrar a modernização tecnológica de edificações antigas com a preservação do patrimônio arquitetônico, um passo importante para o avanço de áreas consolidadas, especialmente no Centro do Recife.

A discussão contará com as perspectivas de Fred Brennand, superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Pernambuco (IPHAN-PE), e Ana Paula Vilaça, secretária do Recentro. O foco do encontro é a criação de soluções que permitam transformar imóveis degradados em ativos imobiliários modernos e funcionais, capazes de atrair novos investimentos e dinamizar a economia local por meio da ocupação comercial e residencial.

*Com informações da assessoria



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