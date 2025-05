A- A+

Ademi Ademi-PE discute Faixa 4 do Minha Casa Minha Vida em reunião com o Comitê de Habitação Popular Mudanças no programa habitacional e uso de recursos do FGTS estão entre os temas em debate no encontro

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) realiza nesta terça-feira (27), das 10h às 12h, uma reunião com o Comitê de Habitação Popular (CHP) para discutir os rumos do setor habitacional no estado.

Entre os principais temas em pauta, está a Faixa 4 do programa federal Minha Casa Minha Vida (MCMV), voltada para famílias com renda mais elevada.

Durante o encontro, também serão apresentados os desdobramentos da reunião da Comissão de Habitação de Interesse Social (CHIS) da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), realizada em 13 de maio, em Brasília.

O debate tratou de questões como a execução do MCMV em 2025, o uso dos recursos do FGTS e do Fundo Social, e os efeitos de mudanças recentes nas regras do programa.

Alterações

Entre as alterações regulatórias destacadas, está o aumento no limite de financiamento para imóveis usados: de 70% para 80% nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e de 50% para 65% nas regiões Sul e Sudeste.

A reunião será conduzida pelo presidente da Ademi-PE, Rafael Simões, e contará com a participação de João Victor Oliveira, superintendente executivo de Habitação da Caixa Econômica Federal, e de Genildo Valença, diretor de Políticas Habitacionais da entidade.

Para Simões, o encontro é uma oportunidade para atualizar os profissionais do setor e fomentar articulações.

“Esta é uma oportunidade valiosa para os profissionais do setor se atualizarem e fortalecerem suas redes de colaboração, contribuindo para o desenvolvimento de políticas habitacionais mais eficazes e inclusivas”, afirmou.

