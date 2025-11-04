A- A+

licenciamemento ambiental Ademi-PE e Agência Estadual de Meio Ambiente debatem licenciamento ambiental em workshop no Senac Evento ocorre nesta quarta (5), e traz palestras sobre licenciamento, fiscalização e inovações para a construção civil de Pernambuco

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) e a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) realizam, nesta quarta-feira (5), o workshop Ademi Ambiental, um encontro sobre licenciamento, fiscalização e inovações digitais para a construção civil de Pernambuco. O evento busca ensinar para profissionais do setor em Pernambuco como aprimorar práticas de sustentabilidade e garantir a segurança jurídica em seus empreendimentos.

Programação

Na manhã da quarta-feira, das 9h às 12h, haverá uma palestra magna com Caio Scheidegger, secretário Executivo de Transformação Digital, Estrategista de IA & Produtos Digitais.

Em seguida, o diretor de Licenciamento Ambiental – DLAM/CPRH, Eduardo Elvino Sales de Lima, falará sobre o “Licenciamento Ambiental de edificações” e sobre os procedimentos de “Supressão e Manejo Florestal”.

A programação da tarde, das 13h às 18h, terá Geraldo Jorge Barbosa de Moura, diretor de Monitoramento Ambiental e Inovação – DMAI/CPRH, que apresentará a “Plataforma Ecológico-Econômica de Pernambuco”. Durante a tarde, também serão abordados temas como o “Manejo de Fauna”, com palestra de Iran da Silva Vasconcelos, chefe da Unidade de Gestão – CPRH, e o painel sobre “Fiscalização Ambiental”, conduzido por Maviael Torchia Couto Vitor, diretor de Fiscalização Ambiental – DFA/CPRH.

O encerramento será marcado pela palestra sobre “Segurança Jurídica e Fiscalização Ambiental”, ministrada pelo procurador do Estado e advogado especialista em Direito Ambiental, André Souza.

O evento ocorre das 9h às 18h, no Auditório do Senac-PE, no bairro de Santo Amaro. Para se inscrever, entre em contato com a Ademi-PE pelo número: (81) 3423-3084.

*Com informações da assessoria



