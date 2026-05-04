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mercado imobiliário Ademi-PE e BCB Inteligência apresentam perfil do consumidor do mercado imobiliário da RMR Segundo a pesquisa, 52,1% dos entrevistados busca imóveis em Recife e mais de 20% deseja morar em Jaboatão dos Guararapes

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) promove, nesta terça-feira (5), um encontro estratégico com seus associados para detalhar os resultados da pesquisa sobre o perfil do consumidor imobiliário na Região Metropolitana do Recife (RMR), realizado pela BCB Inteligência durante o último Feirão do Imóvel.

Entre os destaques, a pesquisa aponta que 85,5% dos visitantes do feirão possuem intenção real de compra, com 43,1% planejando fechar negócio em um horizonte de até 12 meses. O levantamento também mapeia as tipologias mais buscadas, com 71,1% de preferência por apartamentos, e as localizações geográficas mais desejadas, lideradas por Recife (52,1%) e Jaboatão dos Guararapes (21,2%).

Para o presidente da Ademi-PE, Leonardo Pessoa de Queiroz, os dados são essenciais para que o setor produtivo alinhe a oferta às reais condições financeiras e desejos das famílias.

“Ter acesso a esses indicadores permite que as incorporadoras desenvolvam projetos mais assertivos, especialmente em um momento onde o crédito e o enquadramento em programas habitacionais são decisivos para a concretização do sonho da casa própria”, afirma o presidente.

Além do perfil demográfico, que é majoritariamente jovem (57% entre 26 e 35 anos) e solteiro (54%), a pesquisa detalha a capacidade de pagamento do comprador. Os dados mostram que 84,9% dos interessados buscam parcelas mensais de até R$ 1.000, evidenciando a força do segmento econômico no estado.

O consultor Bruno Cantalupo, da BCB Inteligência, reforça que o levantamento vai além da estatística fria. “Essa pesquisa não é apenas sobre números. Ela traz um reflexo de quem é a população que está comprando imóvel hoje na RMR. Mostra os comportamentos reais, os fatores que influenciam a escolha, as prioridades de financiamento. É um mapa de comportamento do consumidor imobiliário”, explica Cantalupo.

*Com informações da assessoria

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