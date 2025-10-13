Ademi-PE e Copergás debatem ampliação de atendimento na RMR
Reunião ocorrerá na terça-feira (14) na sede da entidade
O presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), Rafael Simões, receberá, na terça-feira (14), o diretor-presidente da Copergás, Bruno Costa.
O encontro será realizado a partir das 12h30, na sede da entidade, no Espinheiro. A reunião terá como tema central a ampliação do atendimento na Região Metropolitana do Recife (RMR) e a presença do gás natural em Pernambuco.
Bruno Costa estará acompanhado de João Guerra, gerente comercial da Copergás, e Tiago Levi, assistente da presidência.
Na reunião, serão apresentadas novas oportunidades geradas pela expansão para o setor imobiliário e detalhes dos benefícios diretos do gás natural para novos empreendimentos residenciais e comerciais.