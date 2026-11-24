A- A+

Acordo Ademi-PE e hotéis firmam parceria com Prefeitura de Ipojuca para ordenar ocupação das praias Acordo prevê financiamento privado de estudo técnico sobre a capacidade de carga dos seis principais trechos do litoral do município

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) e a Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas (AHPG) firmaram um Acordo de Cooperação Técnica com a Prefeitura de Ipojuca para financiar um estudo sobre a capacidade de ocupação dos principais trechos do litoral do município. A iniciativa, idealizada pelo LIDE Pernambuco, contempla as praias de Muro Alto, Cupe, Porto de Galinhas, Maracaípe, Serrambi e Toquinho.

O Estudo de Capacidade de Carga (ECC) busca conciliar a preservação ambiental dos ecossistemas costeiros e recifais com o desenvolvimento econômico do turismo. A proposta também pretende reduzir conflitos relacionados à ocupação do litoral e estabelecer critérios técnicos para orientar novos investimentos imobiliários e hoteleiros.

O levantamento será custeado integralmente pelas entidades privadas parceiras, sem utilização de recursos públicos ou concessão de benefícios tributários e regulatórios às empresas associadas.

Segundo o presidente da Ademi-PE, Leonardo Pessoa de Queiroz, a iniciativa pretende contribuir para o ordenamento das praias e melhorar as condições de utilização dos espaços por moradores e turistas. Ele destacou a importância de um diagnóstico baseado em informações científicas para orientar a ocupação da orla.

Os dados georreferenciados e os diagnósticos produzidos pelo estudo deverão subsidiar a elaboração de uma norma municipal para regulamentar o uso público do litoral. Entre os pontos previstos estão a ocupação imobiliária e hoteleira, as atividades de navegação, o comércio ambulante e a exploração das piscinas naturais.

A expectativa é que o estudo seja concluído em até oito meses.

Veja também