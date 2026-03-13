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lei urbana Ademi-PE e Sinduscon-PE debatem novas leis urbanas de Jaboatão dos Guararapes com Mano Medeiros No evento, prefeito de Jaboatão detalha a Lei nº 02/2026, além do Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo no município

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), em iniciativa conjunta com o Sinduscon-PE, promove, na próxima segunda-feira (16), uma reunião híbrida para discutir os impactos da recém-sancionada legislação urbanística de Jaboatão dos Guararapes. O evento conta com a participação do prefeito Mano Medeiros (PSD), que apresentará os detalhes da Lei nº 02/2026.

O encontro será realizado a partir das 9h, no auditório do Sinduscon-PE, localizado no Recife, e terá a presença de empresários, engenheiros e arquitetos do setor. O debate central da pauta foca na modernização administrativa e na desburocratização trazidas pelo novo marco regulatório.

Na ocasião, o prefeito de Jaboatão vai explicar como a normativa atualiza o Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo no município, além da lei do Licenciamento Autodeclaratório Integrado (LAI).

“Essa mudança é um divisor de águas, especialmente para habitações de interesse social e projetos enquadrados no programa Minha Casa, Minha Vida”, esclarece o presidente da Ademi-PE, Rafael Simões.

Já o presidente do Sinduscon-PE, Paulo Wanderley, reforça que a flexibilização acompanha a mudança de comportamento da sociedade. "Já se sabe, e é comprovado, que nem todo mundo tem carro e que as pessoas hoje usam o transporte alternativo e o transporte público. Não há necessidade de manter a legislação tendo que ter uma vaga para cada unidade habitacional", defendeu o chefe sindical.

*Com informações da assessoria



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