A- A+

Economia Ademi-PE e Sinduscon-PE promovem encontro com representantes da Compesa Nova proposta de canal de comunicação com a Compesa será apresentada

A Associação de Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) e o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Pernambuco (Sinduscon-PE) promovem, nesta terça-feira (20), às 12h30, na sede da Ademi-PE, no Espinheiro, encontro com representantes da Compesa.

Participam do momento, o diretor de Mercado e Parcerias, Ricardo Torres, e Karina Prestrelo, apoio técnico da Presidência da Companhia Pernambucana de Saneamento.

Na ocasião, será apresentada uma nova proposta de canal de comunicação com a Compesa visando melhorar a interação e o fluxo de informações entre a companhia e o setor da construção civil.

Além disso, também será anunciado o lançamento de workshops especificamente voltados para os profissionais do setor, com o intuito de promover capacitação e atualização sobre as melhores práticas.

Veja também