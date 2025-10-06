A- A+

Construção civil Ademi-PE e Sinduscon-PE recebem secretários para discutir nova LPUOS O debate contará com os secretários Felipe Matos e Felipe Cury

A Ademi-PE e o Sinduscon-PE promovem, nesta terça-feira, a partir das 12h30, na sede do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, na Ilha do Leite, encontro com associados para buscar alinhar as diretrizes da Prefeitura do Recife com as expectativas do mercado da construção civil em torno da nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS).

O debate é conduzido por Felipe Matos (secretário de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento) e Felipe Cury (secretário de Habitação), além de contar com as participações de Taciana Sotto Mayor (secretária Executiva de Licenciamento) e Mariana Asfora (presidente do Instituto Pelópidas Silveira - ICPS).

Os gestores municipais discutem com os empresários e investidores os principais impactos da LPUOS no planejamento da cidade, bem como as oportunidades que a nova legislação traz para o setor imobiliário e para tornar o Recife mais justo, sustentável e inclusivo.

Veja também