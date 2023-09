A- A+

Construção Ademi-PE e Sinduscon-PE visitam Folha de Pernambuco e anunciam evento sobre construção, no Recife O Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC) acontece nos dias 28 e 29 de setembro, no auditório do Cais do Sertão

Na manhã desta terça-feira (26), a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) e o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco (Sinduscon-PE), visitaram a Folha de Pernambuco para divulgar o Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC). O evento acontece nos dias 28 e 29 de setembro, no auditório do Cais do Sertão, no Recife.

O diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi; a diretora administrativa, Mariana Costa, e o diretor operacional, José Américo Lopes Góis, receberam os convidados.

O evento, que contará com a presença de várias autoridades, aborda os principais temas ligados aos desafios da construção civil. O intuito é partilhar conhecimento e promover um intercâmbio de práticas que têm contribuído para a evolução do setor imobiliário e de obras públicas.

De acordo com o presidente do Sinduscon-PE, Antônio Cláudio Sá Barreto Couto, a meta do Fórum é a união entre o Norte e Nordeste para discutir os problemas existentes em cada região, e as novas tecnologias. Unir forças para ter uma representatividade a nível nacional junto ao Governo Federal também é um dos objetivos do encontro.

“O objetivo é trocarmos essas ideias para combater, notadamente, o déficit habitacional e a parte de infraestrutura que tem um deficitário, como também sugerirmos ao setor público uma forma de fazer uma interação maior em função da renda per capita da Região Nordeste, que é menor. Você ter um engajamento de estados e municípios junto com recursos federais, conseguir fazer a meta de habitação popular, e de médio porte e também a parte de infraestrutura, a gente discute muito isso com os estados e municípios”, disse.

No primeiro dia de evento, das 14h às 15h20, um dos painéis abordará a Revitalização de Centros Históricos. Entre os palestrantes está o prefeito do Recife, João Campos, que vai falar sobre o Recentro, programa da Prefeitura do Recife que prevê a manutenção, cuidado, intervenções físicas estruturantes e o desenvolvimento de processos sociais, culturais e econômicos necessários à transformação urbana sustentável e inclusiva do território do Centro.

Segundo o presidente da Ademi-PE, Rafael Simões, a capital pernambucana não poderia ter sido o melhor lugar para fazer o evento, devido a dois movimentos fortes: o Recentro e o Programa Morar Bem, do Governo de Pernambuco.

“O Recentro reúne as principais características para ser um programa de sucesso. Já existe um polo de tecnologia, já existem empresas instaladas, infraestrutura. [...] E também não poderia ser um lugar melhor porque Pernambuco é o Estado que criou o Programa Morar Bem, o primeiro do Norte e Nordeste. Quando você reúne essas duas características, o Norte/Nordeste inteiro quer ouvir a gente e os nossos cases”, comentou.

O evento terá painéis com temas como “Os projetos estruturantes para o desenvolvimento das Regiões Norte e Nordeste”, “Revitalização de Centros Históricos”, “Habitação popular – Além dos Programas Federais”, “Nova lei do seguro habitacional para loteadoras e incorporadoras”, “Frente Parlamentar de Habitação, Saneamento e Regularização Fundiária”, “Operacionalização do MCMV”, “As alterações tributárias e seus efeitos para a construção civil no Norte e Nordeste do Brasil”, “Ações para impulsionar o desenvolvimento nas Regiões Norte e Nordeste”, “A importância das energias renováveis no Norte e Nordeste para o desenvolvimento do Brasil” e “Ações governamentais para o desenvolvimento econômico das Regiões Norte e Nordeste”.

Entre os presentes no evento, está o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, com o painel de encerramento do evento, na sexta-feira (29), das 17h40 às 19h, que abordará as ações governamentais para o desenvolvimento econômico das regiões Norte e Nordeste.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra; o ministro das Cidades, Jader Barbalho; o ministro da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; o secretário nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Hailton Madureira; e o diretor nacional de Habitação da Caixa, Rodrigo Wermelinger, também estarão presentes, além do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Ricardo Essinger, entre outras autoridades.

A programação completa do evento pode ser conferida no site do Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC).

