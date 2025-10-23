A- A+

mercado imobiliário Ademi-PE fará workshop para preparar profissionais imobiliários para mudanças da reforma tributária Evento chamado de "Reforma Tributária: Impactos nos Negócios Imobiliários" tem como foco construtoras e incorporadoras

O Comitê de Suporte Jurídico (CSJ) da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) anunciou, nesta quinta-feira (23), um workshop que busca preparar construtoras e incorporadoras para o novo cenário fiscal, após a aprovação da reforma tributária. Nomeado como “Reforma Tributária: Impactos nos Negócios Imobiliários”, o evento foca na aplicação das novas regras ao dia a dia imobiliário de Pernambuco, como perfil do novo consumidor e escolha por focar em vendas ou aluguéis de imóveis.

“Diferentemente de palestras conceituais sobre os futuros cenários tributários, o workshop terá como foco a simulação de casos práticos, aprofundando-se na interpretação e aplicação efetiva das novas regras nos negócios imobiliários", explica o assessor jurídico e coordenador do CSJ da Ademi-PE, Felipe Cunha.

Por ser um mercado frágil às mudanças financeiras do país, os profissionais imobiliários precisam estar preparados para as oscilações do setor. Apesar do cenário de quedas nas vendas de imóveis no Nordeste em 2025, segundo pesquisa dos Indicadores Imobiliários Nacionais, a expectativa é de crescimento no número de novos consumidores no ramo de imóveis, pela perspectiva de mais dinheiro no bolso que a reforma tributária traz para as famílias de classe baixa e média.

A equipe de especialistase palestrantes é formada por Yuri Amorim, sócio da Deloitte, e pelos sócios do escritório Severien Andrade Advogados, Francisco Severien e Fernando Andrade.

O workshop, dividido em duas turmas, será realizado no próximo dia 31 de outubro, no Escritório Deloitte, no Moinho Recife, das 9h às 12h30. Para mais detalhes, acesse o site da Ademi-PE.

*Com informações da assessoria



