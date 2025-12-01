Ademi-PE lidera debate sobre novas normas de segurança para veículos elétricos

A- A+

O rápido avanço da frota de veículos elétricos (VEs) em Pernambuco, que soma cerca de 7.900 unidades e coloca o Recife na liderança regional, está forçando o mercado imobiliário a se adaptar a um novo e crucial paradigma: a segurança contra incêndios em garagens. A urgência do tema será o foco de um debate promovido pelo Comitê de Relacionamento e Concessionárias da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), nesta terça-feira (2), às 12h30, na sede da entidade, no Espinheiro. O evento contará com a presença do Coronel George Farias do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).



O Coronel Farias detalhará as novas diretrizes da Norma Técnica nº 17/2025, uma regulamentação que impactará diretamente o projeto e o custo de construção de edifícios novos e a reforma de condomínios antigos. As novas regras devem exigir adaptações rigorosas para a infraestrutura de carregamento, incluindo a possível instalação de sprinklers (chuveiros automáticos) e o uso de sistemas elétricos específicos e isolados em áreas de recarga.





“Embora as exigências representem um custo adicional de projeto, o setor imobiliário as enxerga como um investimento indispensável para a segurança e, principalmente, para a valorização dos empreendimentos, que precisam estar preparados para a mobilidade do futuro”, comenta a Elka Porciuncula, coordenadora do Comitê de Relacionamento e Concessionárias da Ademi-PE.

