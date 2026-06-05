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Mercado Imobiliário Ademi-PE promove debate sobre sustentabilidade e gestão de resíduos na construção civil Encontro reúne representantes da Emlurb e da CPRH para discutir normas ambientais do setor

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) realizará, na próxima terça-feira (9), um encontro voltado à discussão de práticas sustentáveis e diretrizes ambientais aplicadas ao setor da construção civil. O evento acontece às 12h30, na sede da entidade, no bairro do Espinheiro, no Recife.

A iniciativa reunirá empresários do mercado imobiliário e representantes de órgãos responsáveis pela gestão e fiscalização ambiental em Pernambuco. Estão confirmadas as participações de José Mário, diretor de Limpeza Urbana da Emlurb, e de José Anchieta, presidente da CPRH.

Durante o encontro, serão debatidos temas relacionados à gestão de resíduos da construção civil, com destaque para o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e o Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR). Os instrumentos são considerados fundamentais para garantir o descarte adequado dos materiais gerados nas obras e o cumprimento das exigências legais e ambientais.

Segundo a Ademi-PE, o objetivo é fortalecer o diálogo entre o setor produtivo e os órgãos públicos, contribuindo para o desenvolvimento urbano sustentável e para a adoção de práticas que conciliem crescimento econômico e responsabilidade ambiental.

A ação integra o calendário de atividades da entidade voltadas à atualização e capacitação dos associados diante das mudanças regulatórias e das demandas crescentes por sustentabilidade no mercado imobiliário.

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