A- A+

Urbanismo Ademi-PE promove encontro com RECENTRO para debater futuro do Centro do Recife Evento reunirá empresários e representantes do setor imobiliário para discutir ações de reabilitação urbana na área central da capital

A próxima edição do Almoço dos Associados da Ademi-PE contará com a presença da equipe do RECENTRO, que irá apresentar o plano “Centro do Recife na Rota do Futuro” a empresários do setor. O encontro está marcado para terça-feira (29), a partir das 12h30, na sede da associação, localizada no bairro do Espinheiro.

Ana Paula Vilaça, responsável pelo gabinete do RECENTRO, será a encarregada de conduzir a exposição do projeto. Já Sandro Guedes, assessor técnico da Ademi-PE, atuará como articulador institucional, fortalecendo o diálogo entre os participantes e a entidade. A proposta tem como foco a reestruturação urbana de áreas centrais do Recife, incluindo os bairros de Boa Vista, Santo Antônio, São José, Cabanga, Ilha Joana Bezerra e Santo Amaro.

O plano prevê intervenções em quatro frentes principais: habitação, mobilidade ativa, desenvolvimento econômico e valorização sociocultural. Para o presidente da Ademi-PE, Rafael Simões, a iniciativa é uma oportunidade para articular soluções que colaborem com a transformação do centro da cidade.

“Esse encontro promete ser uma oportunidade valiosa para discutir estratégias e fomentar parcerias que possam contribuir para a revitalização do centro do Recife, reduzindo, desta forma, o déficit habitacional ainda grande na capital pernambucana”, afirmou.

Veja também