habitação Ademi-PE promove evento sobre novo arcabouço do Sistema Financeiro de Habitação Evento, que ocorre nesta terça-feira (21), receberá representantes da Caixa Econômica

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) sedia, nesta terça-feira (21), a partir das 12h30, um encontro para debater as novidades no financiamento habitacional.

A entidade receberá representantes da Caixa Econômica Federal para apresentar o novo arcabouço do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), um modelo que prevê expansão nacional até 2026.

O evento terá a presença do superintendente executivo de Habitação da Caixa, João Victor Oliveira, e do gerente de Habitação da Caixa no Recife, Rodrigo Quental.

As mudanças incluem a elevação do teto do SFH para R$ 2,25 milhões e o aumento da cota máxima de financiamento para 80% do valor do imóvel. Essa flexibilização também abrangerá famílias com renda superior a R$12 mil, que passam a ser incluídas no modelo.

“Essas medidas são vistas como um grande impulso para o mercado imobiliário pernambucano, pois, ao elevar o teto, mais imóveis de médio e alto padrão se tornam elegíveis para condições de financiamento mais vantajosas. A ampliação da cota para 80% e a inclusão de famílias de maior renda significam uma injeção de liquidez e um potencial aumento no volume de vendas no mercado local, dinamizando a economia do estado”, explicou o presidente da Ademi-PE, Rafael Simões.



