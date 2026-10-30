Ademi-PE promove Fórum Imobiliário Brasileiro no Recife Expo Center na quinta-feira (5)

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A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) promove, nesta quinta-feira (5), o Fórum Imobiliário Brasileiro. O evento, que será realizado no Recife Expo Center, terá uma programação voltada às transformações urbanas, tecnologia, sustentabilidade e tendências regulatórias com credenciamento às 8h.

O presidente da Ademi-PE, Leonardo Pessoa de Queiroz, classifica o encontro como uma marco para o fortalecimento do mercado e o desenvolvimento socioeconômico da região.

"O Fórum Imobiliário Brasileiro é um marco para a nossa atuação ao colocar Pernambuco no centro dos grandes debates do setor no país. Nosso objetivo é integrar o mercado, o setor público e a academia para construir soluções inovadoras, desburocratizar processos e criar um ambiente de negócios cada vez mais seguro, sustentável e atrativo para novos investimentos no nosso estado", afirma.

A coordenação geral do fórum está sob a responsabilidade do advogado e diretor de Meio Ambiente e Legislação da Ademi-PE, Guilherme Guerra. Segundo ele, a iniciativa reforça o papel de Pernambuco como polo de inovação e debate qualificado no cenário nacional.

"O Fórum Imobiliário Brasileiro nasce da necessidade de conectarmos, em um mesmo espaço, o ambiente de negócios, a inovação tecnológica e as transformações regulatórias que estão moldando as nossas cidades. Reunir nomes de referência nacional e internacional no Recife é uma oportunidade ímpar para debatermos soluções sustentáveis, desburocratização e a requalificação dos nossos centros urbanos, fortalecendo a segurança jurídica e a atração de novos investimentos para Pernambuco", ressalta.

Programação

A programação oficial do Fórum Imobiliário Brasileiro terá início às 9h, após o credenciamento e o welcome coffee, com o painel inicial focado no fortalecimento da Habitação de Interesse Social (HIS).



Na sequência, o evento abordará os resultados práticos do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Ademi-PE, o Insper e o governo de Pernambuco, além de uma mesa internacional dedicada a analisar o papel de Brasil e México como protagonistas no redesenvolvimento urbano.

Após o intervalo para almoço e visita aos expositores, a programação da tarde retoma às 14h com um painel essencial sobre o papel dos cartórios e dos registradores de imóveis na requalificação urbana, sob a moderação de Guilherme Guerra.



O painel do Incontec, que trará o CEO da Moura Dubeux, Diego Villar, para apresentar práticas tecnológicas e estudos de caso de grande impacto no Recife, a exemplo do Complexo José Estelita e do retrofit dos antigos Silos do Moinho, será às 15h.

Encerrando as atividades oficiais às 18h, a Ademi-PE realizará a solenidade de encerramento, prestando uma homenagem especial ao advogado imobiliário e ex-assessor jurídico da entidade, Fernando Cunha.



*Com informações da assessoria de imprensa

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