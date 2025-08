A- A+

Sustentabilidade Ademi-PE promove primeiro ESG Day com foco em práticas sustentáveis no setor da construção A proposta é reunir os principais atores do mercado para debater os desafios e oportunidades da pauta ESG

O Comitê de Inovação, Construção e Tecnologia da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Incontec/Ademi-PE) realiza, nesta quarta-feira (6), o primeiro ESG Day, evento totalmente dedicado à discussão de práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) no setor da construção civil. A iniciativa acontece das 14h às 18h20, na sede do Sebrae, na Ilha do Retiro, no Recife.

A proposta é reunir os principais atores do mercado para debater os desafios e oportunidades que a pauta ESG representa, compartilhando experiências práticas e promovendo uma cultura de responsabilidade socioambiental no segmento imobiliário. O evento é organizado pelo Comitê de Sustentabilidade da Ademi-PE.

A programação será dividida em quatro blocos temáticos, com destaque para temas como o impacto das emissões de carbono na construção civil, a importância do inventário de Gases de Efeito Estufa (GEE) e o papel estratégico das empresas na promoção de uma agenda sustentável. Especialistas renomados no setor participam do evento, entre eles Cláudio Oliveira, gerente de Inovação da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), e Lilian Sarrouf, coordenadora técnica do Comitê de Meio Ambiente (Comasp) do Sinduscon-SP.

Também estarão presentes representantes do Senai e do Sebrae-PE, que irão contribuir com sua experiência em inovação e qualificação profissional para a indústria. Um dos focos do encontro será mostrar como o inventário de GEE pode ser utilizado pelas construtoras para atender à legislação, medir impactos ambientais e tomar decisões mais sustentáveis.

Além das discussões técnicas, o ESG Day vai apresentar cases de boas práticas desenvolvidas por construtoras pernambucanas, reforçando o potencial transformador do setor por meio de ações concretas que aliam desempenho econômico e responsabilidade ambiental e social.

Para Michelli Vasconcelos, coordenadora do Comitê de Sustentabilidade do Incontec/Ademi, o evento simboliza uma virada de chave para o setor. “Queremos mostrar que é possível alinhar desempenho econômico à responsabilidade socioambiental, e que o mercado imobiliário tem papel fundamental nesse processo. ESG não é mais uma tendência, é uma necessidade estratégica”, destacou.

Ao final do evento, um marco importante será a assinatura de um Acordo de Cooperação entre a Ademi-PE e o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Pernambuco (Sinduscon-PE) e de São Paulo (Sinduscon-SP), que solidificará o engajamento do setor com as práticas de sustentabilidade. “Essa parceria estratégica reforça o compromisso do setor em Pernambuco com práticas de negócios mais responsáveis, elaboração do inventário de Gases de Efeito Estufa (GEE) das Construtoras de Pernambuco, sinalizando um futuro onde a rentabilidade e o impacto positivo na sociedade e no meio ambiente caminham lado a lado”, pontua Karla Guimarães, assessora técnica do Incontec/Ademi-PE.

