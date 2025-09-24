A- A+

mercado imobiliário Ademi-PE promove workshop sobre House de Vendas Com o tema "Sua incorporadora precisa de uma House de Vendas?", evento conta com especialistas de mercado

O Comitê de Vendas e Mercado (CVM), da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), promove, nesta quinta-feira (25), um workshop estratégico para discutir a House de Vendas, um modelo que tem ganhado destaque no mercado imobiliário. Ele contará com a participação da VMV Real Estate, consultoria especializada em gestão de crescimento.

Com o tema "Sua incorporadora precisa de uma House de Vendas?", o encontro busca mostrar como a internalização da equipe de vendas pode impactar diretamente a performance e os resultados financeiros das empresas.

A apresentação será conduzida por Marcelo Volker, sócio-diretor da VMV Group. Ele vai abordar os fundamentos, custos, estrutura e as boas práticas necessárias para uma transição bem-sucedida para esse modelo de negócio, em que a incorporadora cria e gerencia sua própria equipe de corretores, em vez de depender de imobiliárias parceiras.

Serviço

O evento será realizado no restaurante Coco Bambu, localizado no bairro do Derby, das 8h às 13h. Para realizar a inscrição, é necessário entrar em contato com a Ademi-PE através de suas redes sociais.



