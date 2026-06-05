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diretrizes ambientais

Ademi-PE realiza encontro para discutir sustentabilidade e gestão de resíduos no mercado imobiliário

Evento ocorre na próxima terca (9), na sede da associação, no bairro do Espinheiro, e reúne representantes da Emlurb e da CPRH

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Na ocasião, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e o Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) em Pernambuco serão destaque.Na ocasião, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e o Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) em Pernambuco serão destaque. - Foto: Divulgação.

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) promove, na próxima terça-feira (9), às 12h30, um encontro para alinhamento de diretrizes ambientais, focado no desenvolvimento urbano e na construção civil do estado. O evento, que acontece na sede da associação, no bairro do Espinheiro, busca abrir um canal direto de diálogo entre os empresários do setor imobiliário e os principais órgãos executores e fiscalizadores das políticas ambientais em Pernambuco. 

Participam do encontro o Diretor de Limpeza Urbana da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb),  José Mário, e o Presidente da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), José Anchieta. 

Na ocasião, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e o Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) em Pernambuco serão destaque nas discussões, visando debater a rotina operacional e o planejamento das construtoras e incorporadoras. 

Ambos os mecanismos são considerados ferramentas que asseguram a conformidade jurídica, mitigar impactos ambientais e garantir a destinação final ambientalmente correta de todos os materiais gerados nas atividades construtivas. 

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Diante de exigências regulatórias cada vez mais rígidas e de uma demanda crescente por práticas sustentáveis, o debate visa consolidar soluções que equilibrem a expansão do mercado imobiliário com a preservação e a responsabilidade socioambiental exigidas para o futuro da região.

*Com informações da assessoria

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