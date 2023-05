Ademi-PE realiza seminário para debater tecnologias construtivas

A- A+

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), por meio do Comitê de Tecnologia e Custos - CTC, está organizando a 12ª edição do seu Seminário Técnico com o tema "Industrialização da Construção: Casos Práticos". O evento ocorrerá na próxima quarta-feira (24), no prédio do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco.

Segundo a Ademi-PE, o evento tem como objetivo promover a disseminação e discussão das ferramentas disponíveis atualmente, que combinam novas tecnologias com sistemas construtivos visando à racionalização de processos.

Sob coordenação técnica do Prof. Dr. Alberto Casado, a solenidade contará com quatro palestras e dois debates. O seminário inicia logo após a abertura, com a palestra intitulada "Construção Modular do Hotel Marina: Case Tecla", ministrada pelo diretor da Construtora Tecla, Rogério Castro e Silva Filho. Na apresentação, serão compartilhados os detalhes do projeto do Hotel Marina, destacando o uso da construção modular como uma solução eficiente.

Em seguida, será apresentado o painel "Sistemas de Fachadas Leves: Solução Nextera da Saint-Gobain". O diretor da unidade de Negócio da Saint-Gobain Nextera, Nelson Zanocelo, irá apresentar os benefícios e características do sistema Nextera, focando nas fachadas leves como uma opção inovadora e sustentável para as construções.

A terceira palestra da programação terá como título "CREA-PE: Uma ponte para uma engenharia inovadora e sustentável" e será proferida pelo presidente do Conselho, Adriano Lucena. De acordo com a Ademi, a palestra vai destacar as iniciativas do CREA-PE em fomentar uma engenharia inovadora e sustentável, atuando como um agente de transformação e apoio aos profissionais do setor.

Depois, o integrante do CTC e diretor da Tecomat, José Maria Neto, conduzirá o primeiro debate, juntamente com Osmundo Rodrigues (GV) e os três primeiros palestrantes. Esse debate irá aprofundar os temas abordados e promover a troca de ideias entre os especialistas e participantes.

A última palestra da programação será dedicada ao tema "Uso do BIM para Otimizar o Processo de Construção: Case KALLAS", que será abordado pelo diretor executivo de Engenharia do Grupo KALLAS/SP, David Fratel. Nessa apresentação, serão compartilhados os benefícios e experiências da aplicação do Building Information Modeling (BIM) no processo de construção, utilizando o caso prático da empresa KALLAS.

Por fim, o debate de encerramento será conduzido em conjunto por Fernando Fink (ACLF) e Raffaela Martins (CTC/Romarco), juntamente com o palestrante. Esse debate traz os principais pontos discutidos ao longo do seminário e promoverá reflexões sobre os desafios e oportunidades da industrialização da construção.

Segundo o coordenador do seminário, Prof. Alberto Casado (UPE/POLI), “a aplicação adequada desses critérios proporciona às empresas uma vantagem competitiva no mercado, diferenciando-as das demais”. Ele também destaca que isso permitirá oferecer aos clientes um produto de qualidade, porém com custos reduzidos.

As inscrições para o 12º Seminário Técnico da Ademi-PE são gratuitas e podem ser realizadas por meio do seguinte link: Inscrições. O evento conta com o patrocínio do CREA-PE, KGMLan Intelbras, EMMETI, Métrica Engenharia de Esquadrias e Walter Lopes.

